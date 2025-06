Tijdens de Grand Prix van Canada schuift een nieuw jury-lid aan bij het groepje stewards: Enrique Bernoldi. Hij vervangt de geschorste FIA-steward Derek Warwick. Voor de doorgewinterde Formule 1-fan is Bernoldi geen onbekende. De Braziliaan reed begin dit millennium in de koningsklasse bij de renstal en was eventjes de eventjes de teamgenoot van Jos Verstappen. Maar Bernoldi kreeg vooral grote naamsbekendheid door met een hok van een Arrows de pijlsnelle McLaren van David Coulthard 35 ronden lang achter zich te houden in de smalle straatjes in Monaco. Het was de moderne versie van 'David tegen Goliath' en iedereen kon op tv live meegenieten. In dit artikel een terugblik op dit iconische sportmoment.



Rijdende chicane



Het F1-circurs reist af naar het prinsdom voor de zevende ronde van het wereldkampioenschap. Michael Schumacher leidt de tussenstand met vier punten voorsprong op Coulthard. De Schot wil aan de Franse Rivièra zijn achterstand goed maken. Met een zege kan de McLaren-rijder de leiding overnemen in de stand, mits Schumacher niet tweede wordt.

Het weekend loopt dusver volgens plan. Coulthard is de snelste in de kwalificatie en mag starten op pole. Erg belangrijk in Monaco, want inhalen is op het smalle parcours onmogelijk. Maar op zondag gaat het mis voordat er een officiële meter is verreden. Tijdens de opwarmronde komt Coulthard niet weg van zijn plek en moet hierdoor achteraan starten. Kostbare punten voor het kampioenschap in de prullenbak en Schumacher die vanaf pole de zege op een presenteerblaadje krijgt. De Schot kookt van woede en ramt op zijn stuur.

Vanaf P22 begint Coulthard aan een onmogelijke missie en hoopt met een lange eerste stint zich naar voren te knokken. In de eerste rondes passeert hij Luciano Burti en Tarso Marquez. Dan rijdt de McLaren-coureur richting de staart van Jos Verstappen. Die passeert zonder tegenstand teamgenoot Bernoldi. De Braziliaan heeft problemen en moet brandstof besparen. Coulthard zit daardoor achter de tweede Arrows en merkt gelijk dat veel trager is.

Rondenlang probeert Coulthard van alles om Bernoldi in te halen. Het zorgt voor een fascinerend schouwspel. Een titelkandidaat die niet voorbij komt aan een broekie in een 'gammele' bolide is een verhaal dat spreekt tot de verbeelding. Dat Coulthard een zwaardere bolide heeft en dat Bernoldi demonstreert dat passeren in Monte Carlo een utopie is, lijkt niet relevant.

De regie brengt dit bijzondere gevecht continu in beeld. Voor Arrows is deze zendtijd meer dan welkom. Vaak is het team het lachertje op de grid, maar rijdt in het prinsdom zichzelf in de picture. Teambaas Tom Walkinshaw wil deze reclame voor zijn renstal zo lang mogelijk rekken en dwingt zijn pupil tot het uiterste.

Coulthard weet zich geen raad met de fel verdedigde Arrows-coureur. Totdat na 25 ronden de Schot de leidende Ferrari van Schumacher ziet in zijn spiegels en op een slim komt. Coulthard wil meeliften als Schumacher Bernoldi passeert. Maar de Braziliaan heeft het trucje door en voordat Coulthard zijn plan uitvoert, is het al mislukt. Voor de Schot wordt de lijdensweg langer en langer en er lijkt geen einde aan te komen.

Pas na 43 van de totaal 78 ronden is Coulthard verlost van zijn plaaggeest. Bernoldi duikt de pits in voor benzine en vers rubber. De McLaren-coureur heeft eindelijk vrij baan en gaat drie seconden harder. Doordat Coulthard langer doorrijdt op een moordend tempo, maakt hij veel terrein goed. In ronde 65 komt de Schot binnen voor een korte, enige en laatste stop. Coulthard rijdt als zesde de baan en die positie levert één punt op. In de 69ste ronde krijgt Jean Alesi een lekke band en de Schot schuift hierdoor op na P5.

Na 1 uur, 47 minuten en 22 seconden wordt Schumacher afgevlagd als overwinnaar. Coulthard beperkt de schade voor het kampioenschap met de vijfde plek. Bernoldi wordt negende en scoort zijn beste resultaat tot dan toe.

McLaren-teambaas Ron Dennis en Norbert Haug van Mercedes waren na afloop furieus over het verdedigen van Bernoldi. ''Als je nog lang op zo'n manier blijft rijden, dan zal je niet meer lang in de Formule 1 zitten'', zeiden de twee intimiderend tegen de Braziliaan.

De 22-jarige coureur snapte niks van deze aantijgingen. "Ik denk niet dat ik iets verkeerds heb gedaan. Monaco is een moeilijk circuit om in te halen, maar ik reed gewoon mijn race. Ik had gedacht dat hij me al eerder zou voorbij gaan, maar ik ging iedere ronde voluit."

One day fly?

Bernoldi hoopte na het glorieuze optreden in Monaco op betere tijden, maar pech bleef hem achtervolgen. 2001 was uitgelopen tot een teleurstelling zonder wk-punten. Een schrale troost: hij versloeg teamgenoot Verstappen in de kwalificatie met 10-7 en bewees daarmee over snelheid te bezitten. Toch was ie vooral bezig met chatten met meisjes in plaats van de auto beter maken. Tot grote frustratie van Jos Verstappen.

In 2002 mocht de Braziliaanse coureur bij Arrows aanblijven dankzij zijn persoonlijke sponsors. Heinz-Harald Frentzen verving Verstappen en werd zijn nieuwe stalgenoot. De A23 was een snellere wagen dan zijn voorganger, maar was ook zeer onbetrouwbaar. De twee puntenfinishes van Frentzen verbloemden de situatie.

Het team had al langere tijd moeite om de begroting rond te krijgen. De financiële problemen werden gedurende het seizoen steeds groter. Halverwege 2002 konden de bonnetjes niet meer betaald worden. De renstal mocht hierdoor niet aan de start verschijnen in Frankrijk. Na de Grand Prix in Duitsland viel het doek definitief. Bernoldi stond op straat zonder stoeltje en zou in de toekomst niet terugkeren op de grid.

In 2004 werd de coureur nog wel testrijder bij BAR-Honda en bleef die functie houden tot en met 2006. In 2007 nam de Braziliaan voorgoed afscheid van de hoogste autosportklasse.

Het eindresultaat: 28 starts en nul wk-punten. Het is geen indrukwekkende staat van dienst. Toch raakt de naam 'Bernoldi' niet in de vergetelheid. Zijn 'Moment of Fame' in de smalle straatjes van Monaco heeft daar mooi voor gezorgd.