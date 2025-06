Leclerc bezorgt Ferrari problemen met vreemde crash

Charles Leclerc is op een rampzalige wijze aan het raceweekend in Canada begonnen. De Monegaskische Ferrari-coureur vloog van de baan in de eerste vrije training. De schade was zeer groot, en Leclerc ging direct diep door het stof.

Na een kwartier schoten de lichten in Canada op rood. Leclerc maakte een remfoutje in de derde bocht, en besloot vol door het gras te rijden. Het was een verkeerde inschatting, want hij ramde de muur aan de binnenkant. Hierdoor schoot hij rechtdoor en belandde hij achterwaarts nogmaals in de muur.

Eigen fout

Leclerc had op het moment van de crash de snelste tijd genoteerd in de vrije training. De Monegask aast op een goed resultaat, maar hiermee bezorgt hij Ferrari meer werk. De schade aan zijn wagen was groot, en het is nog onduidelijk of Leclerc hierdoor tegen mogelijke straffen gaat aanlopen.

Leclerc stak direct de hand in eigen boezem. Hij liet zijn team weten dat hij in orde was, en dat het volledig zijn fout was. Het was een opmerkelijk incident, want normaal gesproken raakt een coureur de muur niet op deze plek. Hij ging wijd, en gaf zelf al aan dat hij beter de uitloopzone in kon duiken.

Alle ballen op Hamilton

Het Circuit Gilles Villeneuve is zeer stoffig, al is het niet zeker of dit te maken heeft met de baanomstandigheden. Ferrari zal het in de rest van de training moeten doen met alleen de auto van Lewis Hamilton. De Brit had zelf ook bijna een incident, toen Gabriel Bortoleto en Alexander Albon voor zijn neus bijna tegen elkaar aanreden.

Ferrari heeft dit weekend geen nieuwe update meegenomen naar Canada. Het is een geluk bij een ongeluk, want Ferrari heeft hierdoor geen update die volledig vernietigd is. De crash is overigens wel kostbaar en kan later in het jaar nog voor problemen gaan zorgen.