Charles Leclerc reageert voor het eerst op bizarre Ferrari-geruchten

Het team van Ferrari was deze week het onderwerp van gesprek in de Italiaanse media. Volgens de geruchten zou Charles Leclerc twijfelen aan zijn toekomst bij het team. In Canada reageerde hij voor het eerst op deze verhalen.

Terwijl de Formule 1-wereld wakker werd in Canada, verschenen er opvallende geruchten in de Italiaanse kranten. Er werd gesuggereerd dat de positie van teambaas Frédéric Vasseur onder druk zou staan, en ook over Leclerc gingen er meerdere verhalen rond.

Volgens Corriere della Sera zou Leclerc steeds meer twijfelen aan zijn toekomst bij Ferrari. Sterker nog, volgens de krant zou hij zelfs een vertrek overwegen. Dit is opvallend, aangezien Leclerc al vrijwel zijn hele carrière is verbonden aan de Scuderia.

Leclerc ontkent alle verhalen

In de paddock op het Circuit Gilles Villeneuve ontkende hij alle verhalen in gesprek met de internationale media: "Ik heb verrast, want ik heb geen idee waar die verhalen vandaan komen. Ik wil dit liever negeren, en ik heb ook nooit zoiets gezegd tijdens de afgelopen paar raceweekenden. Ik blijf gewoon zeggen hoe veel ik van het team houd en ik wil Ferrari graag terugbrengen naar de top. Dus ja, ik was verrast."

Druk hoort bij Ferrari

Volgens Leclerc staan de neuzen bij Ferrari dezelfde kant op: "Wij hebben alle drie dezelfde visie, Fred, Lewis en ik, we willen weer winnen. We werken eraan om dat te realiseren. Dat is gewoon ons plan, en daar zullen we ons ook aan houden."

"We zetten onszelf onder enorm druk, en dan zijn er een aantal geruchten die je eigenlijk niet wil horen. Maar die druk is normaal als je werkt voor Ferrari. De tweede plaats is niet goed genoeg, en dat weten we, dus het is niet zo dat de druk van buitenaf invloed heeft op de druk die we onszelf opleggen."