'Ferrari in crisis: Leclerc twijfelt over toekomst, Vasseur onder druk'

Het team van Ferrari heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Ze kunnen nog niet vechten om de zeges, en Charles Leclerc lijkt zich nu zorgen te maken over zijn positie bij het team. Daarnaast lijkt ook de toekomst van teambaas Frédéric Vasseur niet zeker te zijn.

Het team van Ferrari begon vol goede moed aan het huidige seizoen. Met Leclerc en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton beschikken ze over een ijzersterke line-up, maar de grote resultaten bleven vooralsnog uit. Op een paar podiumplaatsen van Leclerc en een sprintzege van Hamilton na heeft Ferrari nog niet kunnen schitteren.

Ferrari staat wel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar dat lijkt niets meer dan een doekje voor het bloeden te zijn. Er gaan steeds meer geruchten rond over het team, en het wordt steeds onrustiger.

De twijfels van Leclerc

Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera heeft Leclerc voor het eerst twijfels over zijn positie bij Ferrari. De Monegask is al zijn hele Formule 1-loopbaan verbonden aan de Scuderia, maar hij ziet ook dat de prestaties tegenvallen. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1, en het is de vraag of Ferrari dan direct kan meevechten om de zeges.

Volgens Corriere della Sera is er nog niets besloten, maar zouden mensen uit de inner circle van Leclerc wel vragen hebben gesteld over zijn contract dat tot en met 2029 loopt. Er zouden exit clausules in zijn contract staan, waardoor hij ook rustig rond kan kijken. Volgens de krant zou het Leclercs grootste angst zijn als hij ook onder de nieuwe regels niet kan presteren met Ferrari.

Vasseur begeeft zich op dun ijs

Daarnaast zou er nog meer spelen bij Ferrari. De krant meldt dat teambaas Frédéric Vasseur onder druk zou staan bij Ferrari. Hij wordt door het management goed in de gaten gehouden, en door de tegenvallende prestaties is zijn positie niet meer zo sterk als eerder het geval was.

Als mogelijke vervanger noemt Corriere della Sera de naam van Antonello Coletta, die de leiding heeft over het WEC-programma van Ferrari. Hij gaat dit weekend op jacht naar de zege in de 24 uur van Le Mans, en wees al eerder een aanbod om over te stappen naar de Formule 1 af.