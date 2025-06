Aston Martin haalt opgelucht adem: Stroll kan racen in Canada

Lance Stroll neemt aankomend weekend gewoon deel aan de Grand Prix van Canada. De Aston Martin-coureur haakte anderhalve week geleden geblesseerd af in Spanje, maar kan nu dus gewoon gaan deelnemen aan zijn thuisrace in Montreal.

Aston Martin deelde zojuist dat Stroll gewoon kan gaan racen. Anderhalve week was het de vraag of hij wel kon deelnemen aan zijn thuisrace op het Circuit Gilles Villeneuve. Hij had last gekregen van een oude blessure, waardoor hij een ingreep moest ondergaan. Nu is hij weer fit, en kan hij aan de start verschijnen van de Grand Prix van Canada.

Stroll haakte vlak na de kwalificatie in Spanje geblesseerd af. Hij kreeg last van een blessure aan zijn hand en zijn pols. Deze had hij begin 2023 opgelopen toen hij gewond was geraakt bij een fietsongeval. Hij ging daarvoor onder het mes, maar kreeg er vorige maand weer last van. Hij onderging volgens Aston Martin een behandeling, al was het onduidelijk wat er precies was gebeurd.

Stroll is weer fit

In een statement van Aston Martin laat Stroll nu weten dat alles weer helemaal in orde is: "Ik kijk ernaar uit om dit weekend samen met mijn team aan de bak te gaan voor mijn thuisrace. Ik zou altijd hard blijven vechten om klaar te zijn om voor mijn eigen publiek in Montreal te racen."

"Ik voel me weer goed na mijn behandeling, en ik heb deze week een paar rondjes op het circuit van Paul Ricard gereden ter voorbereiding. Ik wil iedereen bedanken voor alle steun, ik zie jullie dit weekend!"

Hoofdpijndossier

Hiermee komt een einde aan een flink hoofdpijndossier van Aston Martin. Reservecoureurs Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne nemen dit weekend immers allebei deel aan de 24 uur van Le Mans. Mocht Stroll zich toch niet goed voelen, dan kan Aston Martin altijd nog aankloppen bij Mercedes-reserve Valtteri Bottas.