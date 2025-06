FIA-steward kritisch: Red Bull zet Tsunoda onder ongezonde druk

Max Verstappen is dit seizoen weer de kopman van Red Bull Racing. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda is niet in staat om hem bij te houden. FIA-steward Derek Warwick leeft mee met Tsunoda, en stelt dat Red Bull snel een oplossing moet zoeken.

Er lijkt een soort vloek te heersen op het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull. In de afgelopen jaren zakten Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez en Liam Lawson door de mand. Tsunoda begon goed, maar verliest inmiddels ook steeds meer en meer terrein op Verstappen. Hij heeft het zwaar, en krijgt veel bijval.

Red Bull moet een oplossing vinden

Ook oud-coureur en FIA-steward Derek Warwick leeft met hem mee. Bij goksite Plejmo geeft hij zijn mening: "Ik denk dat Red Bull een manier moet gaan vinden om die tweede auto sneller te maken, want het is duidelijk dat het niet werkt om met dezelfde auto als Max te rijden."

"Elke coureur loopt daar tegen hetzelfde probleem aan. We weten allemaal dat Yuki snel is, hij heeft nu gewoon pech."

Sergio Perez

Warwick stelt dan ook dat met de kennis van nu, het vertrek van Sergio Perez misschien te voorbarig was. De steward legt het uit: "Het laat zien dat Sergio Perez beter presteerde dan wij hem toedichtten. Ik denk dat ze nu gewoon moeten zeggen dat Yuki voor de rest van het seizoen in de auto mag zitten."

"Je moet niet gaan roepen dat je ook naar andere coureurs kijkt, want daarmee zet je je coureur steeds meer onder druk."

Heeft Red Bull een fout gemaakt?

Volgens Warwick is de druk op Tsunoda zo groot, dat hij zijn identiteit is verloren: "Hij is niet relaxed, en dat gaat hij over de limiet en remt hij te laat. Ik denk dat ze hun tweede coureur gewoon het vertrouwen moeten geven, door te zeggen dat hij het seizoen mag afmaken."

"De boodschap moet zijn dat er geen twijfel is, en dat het niet uitmaakt dat hij elke race crasht of verliest, hij zit er gewoon voor de rest van het seizoen."

Warwick sluit zijn verhaal af met een pijnlijke boodschap: "Was het een fout om Perez te laten gaan? Het lijkt er wel op."