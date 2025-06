Racing Bulls wil niet meewerken aan Red Bull-promotie Hadjar

Isack Hadjar maakt dit jaar veel indruk in de Formule 1. De Franse coureur wordt zelfs al in verband gebracht met het Red Bull-zitje naast Max Verstappen. Bij Hadjars huidige werkgever Racing Bulls willen ze hem echter niet kwijt, en raden ze snelle promotie af.

Hadjar staat momenteel op de negende plaats in het wereldkampioenschap. De Franse Racing Bulls-coureur staat op 21 punten, en ontving in de afgelopen weken veel complimenten. Red Bull-adviseur Helmut Marko was enorm tevreden over Hadjar, en hij was zeker niet de enige.

Veel kenners en oud-coureurs zijn onder de indruk van de prestaties van Hadjar. De Fransman begon het seizoen met een crash in de opwarmronde in Australië, maar richtte zich daarna op en doet het nu veel beter dan Liam Lawson.

Racing Bulls wil Hadjar niet kwijt

Hadjar doet het zelfs zo goed, dat zijn naam in verband wordt gebracht met het Red Bull-stoeltje naast Max Verstappen. Momenteel is Yuki Tsunoda Verstappens teamgenoot, maar de Japanner weet nog niet goed te presteren. Hij staat op de vijftiende plaats in het wereldkampioenschap, met slechts tien punten.

Bij Racing Bulls raden ze een snelle promotie van Hadjar af. CEO Peter Bayer spreekt zich met een grote grijns uit bij het Zwitserse Blick: "In hemelsnaam, neem ons dit talent niet te snel af! Hij moet de hele business eind 2026 echt goed kennen. Tot dat moment zullen we hem handboeien omdoen!"

Marko was razend enthousiast

De vraag is of dat gaat gebeuren, want Marko was recent razend enthousiast bij de internationale media: "Hadjar is de grote verrassing. Over waar we komen, is hij snel. Hij laat overal een prachtige performance zien. We wisten dat hij snel was, maar dat hij zo consistent is, en dat het zo makkelijk lijkt te gaan, is ook voor ons best een verrassing!"