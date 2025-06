FIA-steward voorspelt F1-toekomst van Max Verstappen

De toekomst van Max Verstappen is nog altijd het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes of Aston Martin, terwijl hij bij Red Bull lijkt te willen blijven. FIA-steward Derek Warwick deelt zijn mening over de zaak.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing. Het is echter onduidelijk of hij zijn contract gaat uitdienen, want de prestaties van Red Bull vallen dit seizoen flink tegen. In de afgelopen maanden werd hij in verband gebracht met de teams van Mercedes en Aston Martin. De Nederlander wilde daar echter niets over zeggen, en focust zich nu volledig op Red Bull.

Praten met de topteams

Veel mensen hebben een mening over de zaak, en dat geldt ook voor FIA-steward Derek Warwick. Bij goksite Plejmo geeft hij zijn mening: "Hij praat natuurlijk met elk team, maar als je elk team zegt, dan zijn dat eigenlijk alleen McLaren, Ferrari, Mercedes en misschien ook Aston Martin."

"Aston Martin zou een grote gok zijn, maar ze hebben wel Adrian Newey. Mercedes zal er altijd bij staan, alhoewel het daar in de afgelopen drie jaar steeds minder goed ging. Maar als ik Mercedes was, zou ik George Russell of Andrea Kimi Antonelli dan kwijt willen raken?"

Kansen voor Aston Martin?

Warwick geeft zelf antwoord op zijn vraag: "Ik denk dat het antwoord daarop 'nee' is, maar het probleem is dat de meeste deuren open zullen gaan als de snelste coureur uit de Formule 1 aanklopt."

Aston Martin heeft volgens Warwick wel goede papieren in handen om Verstappen vast te leggen: "Ik denk dat Aston Martin hem een groot, groot salaris gaat aanbieden als Max echt interesse in het team heeft. Uiteindelijk denk ik echter wel dat hij gewoon blijft rijden bij het team van Red Bull Racing."