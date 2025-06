Marko onthult de grootste teleurstelling van Red Bull

Het team van Red Bull Racing is vooralsnog bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft een enorme achterstand op de concurrentie, en Helmut Marko legt uit wat de grootste teleurstelling is.

Red Bull hoopte dit jaar met Max Verstappen een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel. Het wordt een zware opgave, want het team van McLaren is veel sneller. Verstappen heeft nog wel twee races gewonnen, maar hij heeft daarvoor een flinke portie geluk nodig. De Nederlander staat derde in het wereldkampioenschap, maar zijn achterstand is fors.

Zijn team Red Bull Racing heeft het nog zwaarder. De Oostenrijkse renstal staat slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, en ze moeten flink wat punten toegeven op McLaren, Ferrari en Mercedes.

De grootste teleurstelling

Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft in zijn column voor Speedweek eerlijk toe dat de resultaten nog niet zijn wat Red Bull had gehoopt: "De grootste teleurstelling was dat we, zelfs na de strengere tests met de voorvleugels, niet dichter bij McLaren zijn gekomen."

"We liggen nog steeds drie tot vier tienden van een seconden achter. We hadden gehoopt het gat in Barcelona te dichten, maar helaas is dat ons niet gelukt."

Marko stelt dat de concurrentie steeds sterker begint te worden. In het kampioenschap zijn ze ingehaald door Ferrari en Mercedes, en ook op de baan komen ze deze teams steeds vaker echt tegen.

Het verschil met McLaren

Marko gaat balend verder met zijn verhaal: "McLaren staat nog steeds alleen vooraan, en de rest heeft inmiddels ook het gat weten te dichten. Mercedes en Ferrari hebben dat gedaan, en ook de middenmoot is als geheel opgeschoven."

Marko probeert de moed erin te houden, en wijst naar McLaren: "Gelukkig rijden de twee McLaren-coureurs afwisselend vooraan. Oscar Piastri is in de ene race de koploper, Lando Norris in de andere. En er zijn ook nog vijftien Grands Prix te gaan."