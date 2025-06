Marko looft Piastri: "Maar hij is niet van het niveau van Verstappen"

Oscar Piastri maakt dit seizoen veel indruk in de Formule 1. De Australiër voert momenteel het wereldkampioenschap aan, en Helmut Marko is onder de indruk. Toch wil de Oostenrijkse Red Bull-adviseur niet stellen dat Piastri beter is dan Max Verstappen.

Het team van McLaren is dit seizoen een klasse apart in de Formule 1. Piastri en Lando Norris lijken te gaan uitmaken wie er met de wereldtitel naar huis gaat. Norris begon aan het seizoen als de titelfavoriet, maar al snel werd de druk hem weer te veel. Piastri heeft hem ingehaald, en veel mensen denken dat de Australiër voor de titel kan gaan. Hij leert snel en lijkt amper onder de indruk te zijn van de druk.

'Hij wordt steeds beter'

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is onder de indruk van Piastri. Hij heeft een aantal mooie voor hem over in gesprek met Servus TV: "Hij leert echt heel erg snel. Hij is van nature ook iemand die alles heel koeltjes kan analyseren, bijna niets brengt hem van zijn stuk. Hij wordt ook steeds beter."

Is Piastri beter dan Verstappen?

Piastri heeft dit seizoen al meerdere stevige duels uitgevochten met regerend wereldkampioen Max Verstappen. Hij lijkt niet in de vallen van Verstappen te trappen, en kwam bijvoorbeeld als winnaar uit de strijd bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Alhoewel Piastri het wereldkampioenschap aanvoert, vindt Marko hem nog niet beter dan Verstappen. De Oostenrijkse teamadviseur stelt dat Piastri nog iets mist: "Hij is echter nog niet op het niveau van Max. In Monaco was Lando Norris bijvoorbeeld duidelijk beter. Piastri heeft nog altijd last van bepaalde ups en downs."

Piastri heeft dit seizoen vijf Grands Prix op zijn naam geschreven. Hij staat nu op 186 WK-punten, en heeft een kleine voorsprong op zijn teamgenoot Lando Norris. De Brit heeft tot nu toe 176 punten bij elkaar gereden.