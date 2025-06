Red Bull blijft inzetten op comeback van F1-legende Vettel

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet Sebastian Vettel nog altijd als zijn ideale opvolger. De Oostenrijker denkt hardop na over zijn opvolging, maar stelt dat er naast Vettel nog veel meer mogelijke andere kandidaten zijn voor de rol als teamadviseur.

Vettel beleefde zijn grootste successen in de Formule 1 in dienst van Red Bull Racing. Hij won al zijn wereldtitels bij de Oostenrijkse renstal, en zelfs na zijn vertrek bleven de banden warm. Marko is nog altijd groot fan van hem, en stelde eerder dit jaar dat Vettel zijn ideale opvolger zou zijn. Vettel praatte zelf om het onderwerp heen, maar Marko gooit nu toch weer een balletje op.

Vettel blijft de ideale kandidaat

De 82-jarige Marko weet immers dat hij niet in staat is om dit werk voor eeuwig te doen. Hij stelt in gesprek met Servus TV dat er veel namen zijn die hem kunnen opvolgen. "Natuurlijk moeten we hier goed over nadenken. Sebastian zou de ideale kandidaat zijn. Maar er zijn nog geen gesprekken gevoerd waarbij we op de details zijn ingegaan."

Marko is op zijn 82ste nog altijd zeer druk. Hij is aanwezig bij alle 24 Grands Prix op de Formule 1-kalender, en hij houdt zich ook nog bezig met het Red Bull Junior Team. De Oostenrijker sprak al eerder over zijn opvolging, maar dat betekent niet dat hij snel met pensioen zal gaan.

Veel mogelijkheden

Alhoewel hij Vettel als zijn ideale opvolger ziet, zijn er volgens Marko nog veel mee mogelijkheden: "Er zijn heel erg veel namen mogelijk en er zijn ook veel sollicitanten. Maar op dit moment ben ik nog vrij fit!"

Vettel reed na zijn tijd bij Red Bull nog voor de teams van Ferrari en Aston Martin. Eind 2022 hing hij zijn helm aan de wilgen, en kroop hij slechts sporadisch achter het stuur van een racewagen. Hij zet zich momenteel in voor het milieu, maar heeft een comeback in de Formule 1 nooit uitgesloten.