Red Bull-insider onthult het probleem van de teamgenoten van Verstappen

Max Verstappen is dit seizoen weer de absolute kopman van het team van Red Bull Racing. De Nederlandse coureur is weer sterker dan zijn teamgenoot, en dat blijft een groot vraagstuk. Eén voormalig Red Bull-monteur heeft er wel een verklaring voor.

Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Perez kregen het bij Red Bull niet voor elkaar om Verstappen bij te houden. Red Bull vertrouwde voor dit jaar op Liam Lawson, maar na twee teleurstellende weekenden werd de Nieuw-Zeelander teruggezet naar Racing Bulls.

Lawson werd vervangen door Yuki Tsunoda, maar ook de Japanner weet nog geen sterke indruk te maken. Vorig weekend bleef hij in Spanje zelfs op de twintigste plaats in de kwalificatie hangen. Bij Red Bull willen ze dat hij Verstappen rugdekking geeft, maar dat lukt vooralsnog niet te lukken.

De kracht van Verstappen

De vraag is waarom het voor zijn teamgenoten onmogelijk is om Verstappen te verslaan. Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas heeft er wel een antwoord op. Hij legt het uit op het YouTube-kanaal van Lucas Stewart: "Om te beginnen heb je het hele Max Verstappen-verhaal, die gozer is echt heel erg goed."

"Dat gaat trouwens niet alleen over technische vaardigheden en talent, maar ik heb Max ook echt zien uitgroeien tot iemand die alles kan. Hij doet nu echt alles goed. Ik denk dat dat gewoon meer druk met zich meebrengt."

Ligt het aan de auto?

Als monteur maakt Nicholas de successen van Verstappen van dichtbij mee, en hij maakt dan ook een einde aan opvallende geruchten: "Ik weet dat de auto's precies hetzelfde zijn. Ik heb veel tijd besteed aan het bouwen van die wagens. Ze zijn echt letterlijk identiek."

"Soms heb je misschien een weekend waarin er niet voor beide auto's dezelfde set updates beschikbaar is, maar over het hele seizoen gezien zijn die twee auto's in essentie hetzelfde."

De druk

De enorme druk die Verstappens teamgenoten ervaren, is volgens Nicholas hét probleem: "Kijk bijvoorbeeld naar toen we Max in 2016 naar het team haalden. Toen kwam er veel minder druk bij kijken, omdat we toen niet wonnen. Mercedes was toen dominant. Dus de druk binnen het team lag gewoon lager."

"Maar als je nu bij een team binnenkomt dat zo'n dominant seizoen heeft gehad als in 2023, en je bent dan de tweede coureur naast de man die dat allemaal heeft gedaan, dan is het gewoon een heel ander spelletje. Je mentale gesteldheid moet echt op een volledig ander niveau zitten."