"Verstappens slimme truc: Hield hij de stewards voor de gek?"

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor veel controverse in Spanje. De Nederlander kreeg een zware straf van de stewards, maar hij hield zich wel in. Sommigen vragen zich namelijk af of Verstappen de stewards een beetje voor de gek heeft gehouden.

Verstappen raakte in de slotfase van de Grand Prix van Spanje zwaar gefrustreerd. Nadat hij op het rechte stuk werd ingehaald door Charles Leclerc, waagde George Russell ook een poging in de eerste bocht. Verstappen belandde hierdoor naast de baan, en moest door de uitloopzone gaan.

Verstappen kreeg van Red Bull het verzoek om zijn plekje weer terug te geven aan Russell. Zwaar gefrustreerd leek Verstappen aan de vraag te voldoen, maar toen Russell naast hem reed gooide hij de deur dicht. De twee coureurs raakten elkaar, en Verstappen kreeg een zware straf. Hij kreeg een tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten op zijn superlicentie.

Vergelijking met Vettel

De actie van Verstappen werd in de dagen na de race het onderwerp van gesprek. In de podcast 'The F1 Show' van Sky Sports deelt commentaar David Croft een opvallende mening over de clash: "Het ding is dat Sebastian Vettel bij het moment in Bakoe instuurde op Lewis. Hij verstelde zelfs zijn stuur achter de Safety Car, en botste op de wielen van Lewis."

"Max deed het eigenlijk best wel slim bij de manier waarop hij tegen George aanreed. Hij liet George hem bijna raken door zijn stuur niet naar links te draaien."

Geen beweging naar Russell

Volgens Croft stuurde Verstappen niet in op Russell, iets wat ook op de onboardbeelden te zien was. "Hij had zijn stuur kaarsrecht staan op het moment dat ze contact maakten. De stewards hebben daar waarschijnlijk ook naar gekeken. Hij maakte geen beweging richting George, maar hij ging George ook niet uit de weg. Het resultaat was immers precies hetzelfde."