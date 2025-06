'Belangrijke medewerkers verlaten Red Bull vanwege Horner'

Het is onrustig bij het team van Red Bull Racing. Eerder deze week lekte uit dat Red Bull de macht van teambaas Christian Horner heeft ingeperkt. Volgens Ralf Schumacher hebben meerdere belangrijke medewerkers Red Bull verlaten vanwege Horner.

Red Bull is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Hun achterstand op McLaren is zeer groot, en Max Verstappen worstelt met zijn auto. Het Duitse F1-Insider meldde eerder deze week dat de stemming binnen het team van Red Bull Racing niet goed is. Teambaas Horner zou hier een belangrijke rol bij spelen.

Volgens het Duitse medium heeft de top van Red Bull de macht van Horner ingeperkt. Ze stellen dat hij nu zelf geen besluiten kan doordrukken, en dat hij nu eerst toestemming moet krijgen van het hoofdkantoor voordat er een besluit wordt genomen.

Zware kritiek van Schumacher

Horner staat onder druk, en oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is zeer kritisch op hem. Tegenover F1-Insider bevestigt Schumacher dat de sfeer binnen Red Bull niet goed is: "De waarheid is: het zijn niet alleen belangrijke medewerkers die Red Bull hebben verlaten vanwege Horner."

"Er zijn ook getalenteerde technici die in de toekomst niet naar het team van Red Bull willen overstappen zolang Horner daar de leiding heeft."

Toekomst van Verstappen

Schumacher denkt dus dat Horners aanwezigheid in de toekomst voor problemen kan zorgen. De Duitser wekt ook de suggestie dat superster Max Verstappen misschien een deurtje verder moet gaan kijken: "Max zou daar ook over na moeten denken als het gaat om zijn toekomst."

Verstappen werd in de afgelopen jaren al vaker in verband gebracht met een vertrek. Hij staat momenteel tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, en eerder lekte uit dat hij de intentie heeft om ook volgend jaar voor het team te rijden.