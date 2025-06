'Alpine aast op voormalig FIA-kopstuk als nieuwe teambaas'

Het team van Alpine zit sinds het vertrek van Oliver Oakes zonder teambaas. De Franse renstal wordt nu geleid door teamadviseur Flavio Briatore, maar een nieuw kopstuk is welkom. De naam van de ervaren Steve Nielsen wordt nu genoemd als een mogelijkheid.

Het team van Alpine stelde vorig jaar Oakes aan als de nieuwe teambaas. De Brit was de opvolger van Bruno Famin, die zich met andere zaken binnen het bedrijf ging bezighouden. Oakes werd gezien als een talent, en samen met Briatore probeerde hij Alpine terug naar de top te brengen.

Na de Grand Prix van Miami nam Oakes echter onverwachts ontslag. Er gingen geruchten rond over een mogelijk meningsverschil met Briatore, maar al snel werd duidelijk dat hij vertrok vanwege privézaken. Een paar dagen na zijn exit werd namelijk bekend dat zijn broer was opgepakt door de Britse politie.

Sindsdien heeft de ervaren Briatore de touwtjes in handen bij het team uit Enstone. Tijdens het raceweekend in Spanje maakte Briatore duidelijk dat er werd rondgekeken, maar er werden nog geen namen genoemd.

Nieuwe rol

Daar komt nu verandering in, want volgens PlanetF1 is de ervaren Steve Nielsen benaderd door Alpine. Hij zou in beeld zijn voor een belangrijke rol binnen het team, maar zou niet per se de functieomschrijving van teambaas krijgen. Nielsen zou dan wel de taken vervullen die normaal gesproken in handen zijn van een teambaas.

Ervaren man

De zestigjarige Nielsen is een ervaren man in de autosport. Sinds begin 2024 werkt hij als consultant voor de Formule 1, terwijl hij daarvoor elf maanden de Sporting Director van de FIA was. Nielsen vervulde een soortgelijke rol eerder al bij de Formule 1.

Hij heeft daarnaast al veel ervaring in de koningsklasse van de autosport. Hij kreeg in 1986 zijn eerste baan bij het testteam van Lotus, en was daarna werkzaam bij Tyrrell, Benetton, Honda en Arrows. In 2001 ging hij weer aan de slag in Enstone, waar hij jaren actief was. Hij werkte daarna ook nog bij Caterham, Toro Rosso en Williams.