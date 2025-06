Wat moet Red Bull doen als Max Verstappen wordt geschorst?

Max Verstappen moet vrezen voor een schorsing in de Formule 1. Als Verstappen in de komende races één strafpuntje pakt, dan moet hij op het strafbankje plaatsnemen. De vraag is wat Red Bull dan gaat doen, het lijkt er in ieder geval op dat geruchten over Sergio Perez en Daniel Ricciardo niet kloppen.

Verstappen beleefde afgelopen weekend in Spanje een frustrerende Grand Prix. De Nederlandse Red Bull-coureur beukte de Mercedes van George Russell, en dat leverde hem een flinke straf op. De stewards gaven hem een tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten op zijn superlicentie.

Verstappen staat hierdoor op elf strafpunten, terwijl een coureur wordt geschorst als hij twaalf strafpunten in twaalf maanden weet te verzamelen. Verstappens eerste strafpunten vervallen pas na de Grand Prix van Oostenrijk, dus hij moet op zijn tellen gaan passen.

Geen comeback van Perez of Ricciardo

Als Verstappen tegen een schorsing aanloopt, dan heeft Red Bull een probleem. De vraag is dan immers wie ze in de auto moeten zetten als vervanger van Verstappen. In de afgelopen dagen gingen er wilde geruchten rond over het terughalen van Sergio Perez of Daniel Ricciardo, maar volgens Mirror Sport klopt daar niets van.

De Britse krant meldt dat Red Bull intern een coureur zal doorschuiven, mocht Verstappen daadwerkelijk worden geschorst. Het zou dan gaan om Racing Bulls-coureurs Liam Lawson en Isack Hadjar. Wie van deze twee dan de kans krijgt, is niet duidelijk. Lawson reed begin dit seizoen voor Red Bull, terwijl Hadjar momenteel veel indruk maakt.

Kans voor nieuwe talenten

Als dit gebeurt, dan heeft ook Racing Bulls een tijdelijke vervanger nodig. Volgens Mirror Sport zal Red Bull dan gebruikmaken van de diensten van Ayumu Iwasa of Arvid Lindblad. Laatstgenoemde komt nog niet in aanmerking voor een superlicentie, omdat hij nog minderjarig is.

Gisteren werd echte bekend dat Red Bull bij de FIA een verzoek heeft ingediend om Lindblad toch een superlicentie te geven. Volgens het sportieve reglement is dit mogelijk, als kan worden aangetoond dat de coureur in kwestie over een uitzonderlijk talent beschikt.