'Aston Martin haalt opgelucht adem, en ontvangt goed nieuws over Stroll'

Lance Stroll haakte afgelopen weekend geblesseerd af in Spanje. Door pijn aan zijn hand en pols kon hij niet deelnemen aan de Grand Prix. Over zijn fitheid bestaat veel onduidelijkheid, maar inmiddels lijkt het erop dat hij gewoon kan deelnemen aan de Grand Prix van Canada.

Het team van Aston Martin zorgde afgelopen weekend in Spanje voor de nodige verbazing. Na de kwalificatie meldde het team dat Stroll te veel last had gekregen van een oude blessure, en dat hij niet kon deelnemen aan de Grand Prix.

Dit zorgde voor veel vragen, want men vroeg zich af of ze niet eerder hadden kunnen ingrijpen. Als Strolls blessure al voor de kwalificatie voor problemen had gezorgd, had Felipe Drugovich kunnen instappen. Stroll zou volgens Aston Martin worden behandeld, en het was onduidelijk of hij kan racen in zijn thuisland Canada.

Stroll lijkt op tijd fit te zijn

Volgens The Race zijn de eerste signalen echter positief. Als er geen nieuwe tegenslag komt, dan stapt Stroll volgens het medium gewoon weer in zijn Aston Martin in Canada. Het lijkt er niet op dat Aston Martin snel met meer duidelijkheid komt. Een definitieve beslissing wordt pas volgende week verwacht.

Mogelijke invallers

Mocht Stroll toch niet kunnen rijden, dan lijkt Drugovich de meest logische naam om in te vallen. De Braziliaan is echt al aanwezig in Frankrijk voor de voorbereidingen op de 24 van Le Mans. Dit weekend wordt er getest op Le Mans, waar Drugovich met een hypercar van Cadillac gaat rijden.

Mocht Stroll op het allerlaatste moment afhaken, dan moet Aston Martin snel naar een oplossing zoeken. Ook tweede reservecoureur Stoffel Vandoorne rijdt immers op Le Mans. Volgens The Race kan Aston Martin altijd nog gebruikmaken van de diensten van Mercedes-reservecoureur Valtteri Bottas. Dan hebben ze wel één probleem, want Bottas heeft nog een oude gridstraf op zak.