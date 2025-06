Marko vreest mogelijke 'ramp' voor Verstappen en Red Bull

De frustrerende Spaanse Grand Prix van Max Verstappen blijft het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Helmut Marko neemt het nu voor hem op, en stelt dat het een ramp zou zijn als Verstappen wordt geschorst voor de Grand Prix van Oostenrijk.

Verstappen zorgde afgelopen weekend voor de nodige controverse. De Nederlandse Red Bull-coureur raakte zwaar gefrustreerd na een aantal momenten bij de herstart. Hij deelde op de baan een beuk uit aan de Mercedes van George Russell. De stewards grepen in en gaven Verstappen een zware tijdstraf en drie strafpunten op zijn superlicentie. Hierdoor staat hij nu op de rand van een schorsing.

Het volledige plaatje

Red Bull-adviseur Helmut Marko blijft achter zijn coureur staan. De Oostenrijker stelt in zijn column voor Speedweek dat er naar de hele situatie moet worden gekeken: "Eerst kreeg hij de harde band, terwijl hij dat niet wilde. Toen was er die uitwijkmanoeuvre waardoor hij bijna door de lucht vloog."

"Daarna reed Leclerc met dik driehonderd kilometer per uur vol tegen zijn auto aan. Dat werd volledig over het hoofd gezien en was erg gevaarlijk."

Russell is niet Verstappens beste vriend

Marko kan heel goed begrijpen dat Verstappen daarna zijn rust verloor: "Dat zorgde allemaal natuurlijk voor spanning. Toen was er ook nog het incident met Russell. Max, die de regels heel goed kent, zei dat hij zijn positie niet hoefde terug te geven. Maar hem werd verteld dat hij die moest inleveren. Dat waren veel bittere pillen die hij moest slikken. Bovendien is Russell niet bepaald zijn beste vriend."

'Dat zou een ramp zijn'

Marko gaf al meerdere keren aan dat hij zich geen zorgen maakt over een schorsing van Verstappen. Toch lijkt hij daar nu aan te twijfelen: "Nu mag Max de komende twee raceweekenden niets fout doen, en hij zal natuurlijk te horen krijgen dat hij niets overhaast mag doen."

"Het zou een ramp zijn als hij in Oostenrijk niet van start zou kunnen gaan. Maar dat verwachten we ook niet, want het is niet zo dat Max in elke race iets fout doet. Na Oostenrijk worden ook zijn eerste strafpunten geschrapt."