Alpine laat Jack Doohan F1-comeback maken op Monza

Jack Doohan verloor na de Grand Prix van Miami zijn zitje bij het team van Alpine. Hij is echter nog niet vertrokken bij Alpine, en vandaag is hij gespot achter het stuur van een Formule 1-wagen op het circuit van Monza.

Doohan begon dit seizoen als de tweede coureur van het team van Alpine. Naast Pierre Gasly wist hij nauwelijks indruk te maken, en hij stond direct onder druk. Alpine had immers Franco Colapinto achter de hand als derde coureur, en na de race in Miami vond de langverwachte wissel plaats. De Argentijn heeft tot nu toe geen sterke indruk achtergelaten.

Zwarte helm en geen startnummer

Doohan is echter niet vertrokken bij Alpine. De Australiër is teruggezet naar de reservebank, en verricht achter de schermen veel werkzaamheden voor Alpine. De Franse renstal laat hem ook gewoon meters maken, want vandaag komt hij in actie tijdens een TPC-test op het circuit van Monza in Italië.

Doohan zit achter het stuur van een Alpine A523 en rijdt met een zwarte helm en zonder een startnummer op zijn auto. Alpine wist echter niet geheim te houden wie er achter het stuur zat, en de aanwezige fans op het circuit zagen dat het ging om Doohan. Eén dag eerder kreeg ook de andere reservecoureur Paul Aron een kans op Monza.

Comeback in de maak?

Voor Doohan is het de eerste keer sinds zijn degradatie bij Alpine dat hij weer achter het stuur zit van een Formule 1-wagen. Het is niet duidelijk of hij in aanmerking kan komen voor een comeback. Alpine liet eerder weten dat Colapinto voor vijf races de kans krijgt, en dat ze daarna een evaluatie gaan uitvoeren voor de rest van het seizoen.

Doohan wist in de eerste zes Grands Prix geen sterke indruk te maken. In China kwam hij als dertiende over de streep, maar veel beter is het niet gegaan. Hij viel uit in Australië en Miami na crashes en touches.