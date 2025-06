Mercedes-legende eist extra excuses van Max Verstappen

Max Verstappen zorgde voor veel ophef met zijn actie in de slotfase van de Grand Prix van Spanje. Zijn beuk aan George Russell was niet netjes, en Verstappen ging één dag na de race diep door het stof. Voormalig Mercedes-chef Norbert Haug vindt echter dat Verstappen nog een keertje sorry zegt.

Verstappen kreeg afgelopen weekend een zware tijdstraf en drie strafpunten voor zijn actie tegen George Russell. Gefrustreerd deelde hij een beuk uit op de baan, en dat zorgde voor veel ophef. Vlak na de race wilde Verstappen er niets over kwijt, maar op maandagochtend kwam hij wel met een uitgebreide excuses op Instagram.

Sorry George

Voormalig Mercedes-chef Norbert Haug vindt het niet genoeg. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports stelde hij dat hij stomverbaasd was door de actie. Hij is blij met de excuses van Verstappen, maar hij wil meer zien: "Ik denk dat je de hele keten van omstandigheden nog eens moet bekijken. Dat wil ik heel graag doen."

"Die verontschuldigingen... Voor mij ontbraken er aan het einde twee simpele woorden: 'Sorry George'. Misschien kan hij ook zijn verontschuldigingen aanbieden aan de sportcommissarissen. Het had gewoon niet mogen gebeuren. Het is zeker een goed begin, maar een mooi einde siert alles."

Verstappen is een voorbeeldfiguur

Haug hoopt dan ook dat Verstappen nog een keertje zijn excuses gaat aanbieden. Daar is hij duidelijk over: "Ik had daarom verwacht dat hij zou zeggen: 'Ik bied mijn excuses aan bij George, ik bied mijn excuses aan bij de FIA voor mijn wangedrag en ik zeg ook sorry tegen alle fans die zaten te kijken'."

"Hij is iemand die wordt bewonderd door veel mensen, en terecht ook. Hij is met grote zekerheid al heel erg lang, en zeker ook op dit moment, de allerbeste coureur en daar moet je je ook naar gedragen."