Verstappen gaat diep door het stof en zegt sorry tegen Russell

Na een avond van bezinning heeft Max Verstappen toch zijn excuses aangeboden voor zijn clash met George Russell in de Grand Prix van Spanje. In een bericht op Instagram gaat Verstappen diep door het stof en verklaart hij zijn incident.

Russell en Verstappen kwamen elkaar vlak na de herstart bij de Grand Prix van Spanje tegen. In de eerste bocht probeerde Russell de worstelende Verstappen in te halen. Dat ging echter mis, waardoor Verstappen door de uitloopzone moest gaan. Red Bull vroeg Verstappen om zijn positie terug te geven, waarna de Nederlander gefrustreerd reageerde.

In plaats van zijn positie terug te geven, wachtte Verstappen tot Russell naast hem reed, en reed hij vervolgens tegen de Mercedes aan. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het incident. Daarnaast kreeg hij ook drie strafpunten op zijn superlicentie, waardoor hij nu op een totaal van elf strafpunten staat. Bij twaalf strafpunten volgt een schorsing.

'Had nooit mogen gebeuren'

In Barcelona wilde Verstappen weinig kwijt over het incident. Op zijn Instagram-pagina doet hij dat nu wel. Hij gaat diep door het stof: "We hadden een interessante strategie en een goede race in Barcelona, totdat de Safety Car de baan op kwam. Onze bandenkeuze en sommige moves na de Safety Car zorgden voor frustratie bij mij, wat resulteerde in een move die niet goed was en nooit had mogen gebeuren."

Emoties kunnen hoog oplopen

Verstappen geeft toe dat hij te ver ging in het duel met Russell. Hij begraaft de strijdbijl, en geeft toe dat hij simpelweg te emotioneel was: "Ik geef op de baan altijd alles voor het team, en soms kunnen de emoties daarbij hoop oplopen. Je wint samen, en je verliest samen. Ik zie jullie allemaal weer in Montreal!"

De Grand Prix van Canada staat over twee weken op het programma. Voor Verstappen wordt het een nieuwe kans om de aanval te openen op de McLarens.