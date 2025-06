Marko leeft mee met Verstappen: "Hij verloor zijn geduld"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend een gefrustreerde indruk tijdens de Grand Prix van Spanje. Na meerdere fouten van het team en de beuk aan George Russell kwam de stoom uit zijn oren. Helmut Marko stelt dat Verstappen steeds rustiger wordt, maar dat hij zijn geduld verloor.

Verstappen kende een rampzalige slotfase in de Grand Prix van Spanje. Hij kreeg van Red Bull de beschikking over een vers setje harde banden, terwijl zijn concurrenten op softs stonden. Daarna vroeg Red Bull hem om zijn positie terug te geven aan George Russell, wat resulteerde in de veel besproken beuk. Het leverde Verstappen een forse tijdstraf en drie strafpunten op.

Weinig vertrouwen

Verstappen ligt nu ver achter in de titelstrijd, en hij lijkt het geloof in de titel langzaam te verliezen. Red Bull-adviseur Helmut Marko beaamt dat in gesprek met OE24: "Dat klopt. Ik probeer hem wel op te vrolijken. We geven niet op, maar er moet uiteindelijk wel iets met de auto gebeuren."

Marko denkt dat als Red Bull dit probleem oplost, Verstappen zelf het extra stapje kan zetten. Als hij wordt geconfronteerd met de stelling dat Red Bull altijd kon rekenen op de Max-factor, reageert hij duidelijk: "Maar niet tegen zo'n sterke tegenstander. De McLarens zijn echt sterk op elk circuit. Maar je hebt wel gelijkt. De auto moet competitief zijn, en dan zorgt Max voor de rest."

Geduld verloren

Verstappen leek in de afgelopen weken een kalmere indruk te maken. De interviewer legt een verband met Verstappens recente vaderschap, en vraagt aan Marko of hij door de geboorte van dochter Lily een ander persoon is geworden: "Hij was wat meer ontspannen, tot de Grand Prix van Spanje."

"Er gebeurde echt van alles bij hem. Ze monteerden de verkeerde banden op zijn auto, hij moest zijn positie opgeven, ook al geloofde hij voor honderd procent dat hij gelijk had. En dan was er nog die actie van Leclerc. Op een gegeven moment verlies je gewoon je geduld."