Waarschuwing voor Red Bull: "Missen de perfecte harmonie"

Het team van Red Bull Racing beleefde in Spanje een raceweekend om snel te vergeten. Max Verstappen raakte zwaar gefrustreerd door twee strategische fouten van Red Bull, en volgens Johnny Herbert mist het team nu de perfecte harmonie.

In de slotfase van de Grand Prix van Spanje haalde Red Bull Verstappen naar binnen onder de Safety Car. Waar zijn concurrenten nieuwe setjes softs kregen, werd Verstappen de naam opgestuurd met nieuwe harde banden. Volgens Red Bull waren er simpelweg geen andere banden beschikbaar, maar op de harde banden was Verstappen kansloos.

Na de herstart ging het weer mis toen Verstappen naast de baan belandde tijdens een duel met George Russell. Red Bull dacht dat Verstappen zijn plekje moest teruggeven, wat leidde tot veel frustratie bij de Nederlander. Het zorgde ervoor dat Verstappen zijn kalmte verloor, en een beuk uitdeelde aan de Mercedes van Russell.

Oud-coureur Johnny Herbert is kritisch in gesprek met RoobetAlternatives: "Red Bull is niet zo sterk als ze waren, maar dat komt ook doordat McLaren het nu gewoon beter doet. Red Bull heeft een heel erg goede reeks gehad met vier titels voor Verstappen, maar het gebeurt zelden dat een team nog langer de sport domineert."

"Andere teams hebben de technologie die ze in staat stelt om de leiders bij te halen."

Strategische kracht

Alhoewel Red Bull momenteel een achterstand heeft, hoeft dat volgens Herbert niet te betekenen dat ze niets meer kunnen: "Het lukte niet in Barcelona, maar wel in Imola. Ik denk dat Red Bull nog altijd de beste is qua strategie.'

"Ze kozen voor een andere strategie waardoor ze weer kans maakten op een strijd met de McLarens, maar dat was niet genoeg. Qua pure prestaties kunnen ze niet domineren zoals ze eerst wel deden. Dat komt doordat McLaren als een team werkt. Dat is heel erg duidelijk te zien."

Geen perfectie harmonie

Red Bull heeft een zeer onrustige periode achter de rug, en dat kan volgens Herbert ook een rol spelen bij de huidige situatie: "Misschien spelen er achter de schermen bij Red Bull kleine zaken die de vooruitgang van het team kunnen voorkomen?"

"Adrian Newey is vertrokken, er was de kwestie rond teambaas Christian Horner en Jos Verstappen is ook heel uitgesproken over de situatie binnen het team. De perfecte harmonie die er eerder was is er nu niet, iedereen is wat meer gespannen."