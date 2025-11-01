user icon
Herbert hekelt chaos bij starts: "Formule 1 moet af van de 'free-for-all'-mentaliteit"

Herbert hekelt chaos bij starts: "Formule 1 moet af van de 'free-for-all'-mentaliteit"
  Gepubliceerd op 01 nov 2025 15:44
  • comments 6
  Door: Jesse Jansen

Het was mega spannend tijdens de start van de Grand Prix van Mexico. Veel auto's zijn aan elkaar gewaagd en dat was ook in Mexico te zien. In de eerste bocht gingen er vier auto's tegelijk de bocht in. Hierdoor werd het enorm chaotisch. Oud-Formule 1-coureur Johnny Herbert heeft hier iets op bedacht.

Herbert heeft bedacht dat de Formule 1 een nieuwe regel moet invoeren. Hij noemt het 'free-for-all' oftewel vrij voor iedereen. De voormalig coureur wil er graag vanaf, want  Hij wil dit alleen in ronde een doen, om de race nog spannender te maken. 

Hoe werkt de free-for-all?

"Over het algemeen wordt aangenomen dat we in de eerste ronde niets zullen doen omdat het moeilijk is", vertelde Herbert tijdens een interview met een gokplatform. "Mijn probleem is, en zoals ik heb gelezen wat er in bocht één is gebeurd, dat ze er allemaal misbruik van hebben gemaakt, wetende dat er geen repercussies zouden zijn. Ze weten allemaal dat de eerste ronde bijna een vrije voor iedereen is."

"Ik vind dat het niet een vrije voor iedereen mag zijn, omdat het deel uitmaakt van de race. Het maakt deel uit van het weekend. We hebben het hier niet over het Formula Ford Festival", zegt Herbert. In de Formule 1 heb je meestal maar een kans op punten en dat is tijdens de hoofdrace. Mocht je eruit liggen bij de start heb je geen kans meer op de punten. 

'Dit zijn de beste coureurs ter wereld'

"We hebben het hier over de allerbeste Formule 1-coureurs ter wereld. Je moet beoordelen wanneer je banden een beetje koud zijn en je strijdt om een positie, wanneer je bocht één tot en met drie of vier ingaat, wanneer dat ook mag zijn, als je een fout maakt, dan is er een kans dat je een straf krijgt omdat je een voordeel hebt behaald", bekritiseerd Herbert. Sommige coureurs gaan all-in tijdens de start, volgens Herbert is dat niet de juiste manier van racen.

"Er waren enkele voordelen behaald, maar die werden niet als voordelen beschouwd omdat ze in de eerste ronde heel anders naar de dingen kijken. Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind het verkeerd. Zij zijn de allerbesten, zij hebben het beste beoordelingsvermogen. Als het een natte baan is, kunnen ze daar prima mee omgaan. Maar omdat het in de eerste ronde een koelere band is, kom op zeg! Dat hoort nu eenmaal bij racen. Je moet gewoon een beetje slim zijn."

Mick34

Posts: 1.266

Als Norris of Hamilton dit hadden gedaan had je er niets over gehoord. Nu hoor je alweer een week lang van dit soort berichten door die eencellige eilandbewoners...

  • 3
  • 1 nov 2025 - 16:18
Reacties (6)

  • Vallie

    Posts: 477

    Herbert moet niet zo huilen.

    • + 2
    • 1 nov 2025 - 16:07
    • Mick34

      Posts: 1.266

      Als Norris of Hamilton dit hadden gedaan had je er niets over gehoord. Nu hoor je alweer een week lang van dit soort berichten door die eencellige eilandbewoners...

      • + 3
      • 1 nov 2025 - 16:18
  • Sander

    Posts: 1.530

    Tja, als je precies weet waar je op moet gokken dan is het wat makkelijker winnen. Bij chaos is geen gokker gebaat.

    • + 1
    • 1 nov 2025 - 16:13
  • dimi

    Posts: 75

    volgens mij kan je beter gekleurde lijnen op de baan trekken voor de rijders en ieder rijder heeft zijn kleur ,tot je aan bocht 3 bent waar ze niet mogen van afwijken en dan zijn ze vrij om te racen , allé laat die gasten toch rijden zoals vroeger niet te veel regeltjes , toen was de F1 veel leuker om naar te kijken ...

    • + 1
    • 1 nov 2025 - 16:52
  • SEN1

    Posts: 2.664

    🤡

    • + 0
    • 1 nov 2025 - 17:00
  • Pleen

    Posts: 712

    Onze meest snuggere coureur. Sodemieter toch op man!

    • + 0
    • 1 nov 2025 - 17:08

