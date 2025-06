Marko maakt zich geen zorgen over dreigden schorsing van Verstappen

Max Verstappen kreeg afgelopen weekend in Spanje een zware straf voor zijn clash met George Russell. Naast een tijdstraf ontving hij ook drie strafpunten op zijn superlicentie, waardoor hij nu op de rand van een schorsing staat. Helmut Marko maakt zich daar echter geen zorgen over.

Verstappen kreeg zijn strafpunten voor de beuk die hij uitdeelde aan George Russell. De Brit reageerde woest, en ook de stewards vonden dat dit niet de bedoeling was. Verstappen kreeg drie strafpunten op zijn superlicentie, waardoor hij nu in totaal elf strafpunten achter zijn naam heeft staan. Als een coureur twaalf strafpunten in twaalf punten verzameld, volgt er automatisch een schorsing.

Alles onder controle

Verstappens eerste strafpunten verlopen op 30 juni, dus in Canada en Oostenrijk kan hij zich niets veroorloven. Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich geen zorgen, zo laat hij weten in een interview met OE24: "Nee, nee. Dat gaat niet gebeuren. Tot nu toe heeft hij zichzelf goed onder controle."

Volle tribunes in Oostenrijk

Als Verstappen in Canada opnieuw tegen strafpunten aanloopt, dan moet hij de Oostenrijkse Grand Prix missen. Voor Red Bull zou dat een commerciële ramp zijn, en voor de fans zou het ook een harde klap zijn. Het is immers de verwachting dat er 30.000 Nederlanders op de tribune zullen zitten.

Geen zorgen

Als Marko hiermee wordt geconfronteerd, reageert hij schouderophalend: "Max dacht daar op dat moment zeker niet aan. Maar als je met je tanden moet rijden zoals Max dat dit jaar heeft gedaan, dan is alles gewoon nog moeilijker."

Marko gaf eerder aan dat hij niet blij was met de actie van Verstappen. Toch komt de Oostenrijker nu met een kleine nuancering: "Ter verdediging van Max, op Servus TV lieten ze maandag heel duidelijke beelden zien van Max die in Barcelona met 300 kilometer per uur werd aangereden door Leclerc. Maar er gebeurde niets. Dat is natuurlijk heel vervelend voor hem."