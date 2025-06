Marko verdedigt Tsunoda en verklaart grote problemen

Yuki Tsunoda heeft een aantal zware weken achter de rug. In de triple header zakte hij door het ijs, en was zijn achterstand op Max Verstappen heel groot. Helmut Marko denkt dat hij weet wat er met Tsunoda aan de hand was.

Tsunoda werd begin dit jaar naar Red Bull gehaald als vervanger van de tegenvallende Liam Lawson. Tsunoda maakte een goede indruk, maar in de afgelopen weken ging het meerdere keren mis. In Imola crashte hij zwaar in de kwalificatie, en in Monaco en in Barcelona viel hij al vroeg af.

Tiende te kort

Tsunoda lijkt zelf niet te weten wat er aan de hand is. Red Bull-adviseur Helmut Marko probeert het uit te leggen bij Servus TV: "In zekere zin is de situatie met Yuki verbeterd, want tijdens de vrije trainingen komt hij soms maar een tiende te kort. Maar als de kwalificatie volgt, en Max een stap zet, kan Yuki niet volgen. En omdat hij probeert te compenseren, maakt hij fouten."

Een ramp

Marko gaat verder met zijn verhaal: "Daarnaast zijn onze auto's op vrijdag vaak een ramp, maar dat het ons lukt om op te lossen voor de kwalificatie op zaterdag. Daarvoor zijn behoorlijke veranderingen aan de set-up nodig. Max past zich daar meteen op aan, maar Yuki heeft een paar rondjes nodig. Die tijd heb je niet in de kwalificatie."

Andere specificaties

Marko geeft dan ook toe dat Tsunoda worstelde in Barcelona: "We hopen dat hij zich blijft verbeteren. Het moet gezegd worden dat hij in Barcelona niet reed met dezelfde specificatie als Max, vanwege zijn crash in Imola. Het kost zo'n drie weken om een nieuwe vloer te produceren. Er was dus gewoon simpelweg niet genoeg tijd. Alleen al door de auto liep hij twee tot drie tienden achter de feiten aan."

Tsunoda startte in Barcelona in de pitlane, maar kwam als dertiende over de streep.