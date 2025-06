"Complimenten voor Max Verstappen: "Goed dat hij sorry heeft gezegd"

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor veel controverse in Spanje. Zijn beuk aan George Russell leverde hem een flinke straf en veel kritiek op. Op maandag bood Verstappen zijn excuses aan, en dat levert hem complimenten van Ralf Schumacher op.

Verstappen kende een frustrerende slotfase van de Grand Prix van Spanje. De Nederlander werd van de baan geforceerd door Russell, waarna Red Bull dacht dat hij zijn positie moest teruggeven. Toen Verstappen de plek leek terug te geven, gooide hij de deur dicht toen Russell naast hem reed. Ze raakten elkaar, en Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten op zijn superlicentie.

Na de race weigerde Verstappen er een woord over te zeggen. Op maandagochtend kwam Verstappen met een reactie op Instagram, waar hij zijn excuses aanbood voor het incident en stelde dat het nooit had mogen gebeuren.

Chapeau

In de podcast Backstage Boxengasse reageerde oud-coureur Ralf Schumacher op het statement van Verstappen: "Over Max Verstappen moet je eerst zeggen: chapeau. Hij heeft zich verontschuldigd, en ik vind, en dat hebben we eerder gezegd, als hij zich verontschuldigt, dan is het was ons betreft klaar. Zand erover."

Verstappen staat nu op de rand van een schorsing. Volgens Schumacher moet hij nu op gaan letten: "Hij heeft zijn straf gehad, en die was nogal streng. Hij mag zich nu geen fouten meer veroorloven. Anders moet hij, net als Magnussen, een race gaan uitzitten. Dat zou natuurlijk tragisch zijn."

Begrijpelijke frustratie

Schumacher kan de frustratie van Verstappen wel een beetje begrijpen. Hij wijst op de instructie van Red Bull om de positie terug te geven: "Toen raakte Max zo gefrustreerd, en dat is ergens ook wel te begrijpen. Hij dacht op dat moment waarschijnlijk: 'Ik moet al vechten met botte messen, nu krijg ik ook nog een straf, moet ik weer een plek teruggeven, en glipt het kampioenschap uit handen.'"