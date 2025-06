Marko fileert 'onnodige' actie van Verstappen: "Toen brak de hel los!"

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor veel controverse. Zijn actie tegen George Russell leverde hem veel kritiek en een zware straf op. Ook Helmut Marko geeft nu toe dat Verstappen te ver ging, en hij noemt de actie onnodig.

Verstappen beleefde een frustrerende slotfase van de Grand Prix van Spanje. Hij stond hij de herstart op de harde banden, verloor op het rechte stuk een positie aan Charles Leclerc en kreeg daarna ook te maken met George Russell. De Brit duwde hem wijd, waarna Red Bull aan Verstappen vroeg om zijn positie terug te geven aan Russell.

Verstappen reageerde furieus op dit verzoek. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen leek te luisteren naar het verzoek, maar toen Russell naast hem reed gooide hij de deur dicht en ramde hij de Mercedes. Het leverde hem een forse tijdstraf en drie strafpunten op. Verstappen heeft nu in totaal elf strafpunten verzameld, bij twaalf strafpunten in twaalf maanden volgt een schorsing.

'Verstappen kent de regels'

Red Bull-adviseur Helmut Marko wilde er in Spanje niet te veel over zeggen. In het Servus TV-programma Sport und Talk doet hij dat nu wel: "Russell remde te laat en gleed tegen hem aan. Max moest hierdoor uitwijken. Max kent de regels tot in detail, en volgens de regels hoef je in zo'n situatie de positie niet terug te geven."

Onnodige actie

Marko omschrijft de beuk die Verstappen uitdeelde als onnodig: "De telemetrie liet zien dat Max duidelijk van zijn gas ging. Wij dachten allemaal dat hij Russell erlangs zou laten. Uit het niets trapte hij het gas weer in! Ik weet niet of het een fout was, of dat er iets anders door zijn hoofd ging. En toen brak natuurlijk de hel los!"

Verstappen staat nu op de rand van een schorsing, maar daar maakt Marko zich geen zorgen over: "Dat gaat niet gebeuren. Max racet hard in de duels, dat weten we allemaal. Maar hij kent ook zijn grenzen."