Horner voorspelt rooskleurige toekomst voor Hadjar

Isack Hadjar maakt dit seizoen veel indruk in de Formule 1. De Franse debutant laat veel mooie dingen zien, en dat is ook Red Bull-teambaas Christian Horner opvallen. Hij stelt dat de toekomst van Hadjar er zeer mooi uitziet.

Hadjar maakte in Australië zijn debuut voor Racing Bulls. Bij zijn eerste race crashte hij in de opwarmronde, maar daarna ging het steeds beter met de Fransman. Red Bull-adviseur Helmut Marko is al geruime tijd lovend, en in de afgelopen races liet Hadjar veel mooie dingen zien.

Hij heeft een sterke triple header achter de rug. In de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola kwam hij als negende over de streep, en in Monaco scoorde hij met de zesde plaats zijn beste resultaat tot nu toe. Afgelopen weekend in Spanje reed hij opnieuw een foutloze race en kwam hij als zevende over de streep.

Alle verwachtingen overtroffen

Het levert hem nu een mooi compliment op van Red Bull-teambaas Christian Horner. Bij Canal+ sprak hij zich uit: "Ik denk dat hij de meeste indruk heeft gemaakt van de rookies. De verwachtingen waren niet zo hoog als hij nu laat zien."

"Hij heeft al onze verwachtingen echt overtroffen. Hij is snel en hij is ook zeer consistent. Hij levert elke keer, en ik denk dat dit een geweldige start van zijn loopbaan in de Formule 1 is. Ik denk dat hij gewoon dit momentum vast moet houden."

Rooskleurige toekomst

Hadjar werd al in verband gebracht met een stoeltje bij het grote Red Bull Racing. Als Horner de vraag krijgt hoe hij de toekomst van Hadjar voor zich ziet, is hij er duidelijk over: "Als hij blijft presteren op de manier zoals hij dat nu doet, dan ziet zijn toekomst er zeker rooskleurig uit."

Hadjar staat op dit moment op de negende plaats in het wereldkampioenschap met 21 WK-punten achter zijn naam.