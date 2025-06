Russell stelt dat Verstappen te ver is gegaan en diskwalificatie verdient

Max Verstappen clashte afgelopen weekend met George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje. De Nederlander kreeg veel kritiek, en er werd zelfs gesuggereerd dat Verstappen zou moeten worden gediskwalificeerd. Russell zou dat ook geen gekke gedachte vinden.

Verstappen verloor in de slotfase van de Grand Prix zijn kalmte. De Nederlander was gefrustreerd door het feit dat hij bij de herstart op de harde banden stond, en het hielp ook niet mee dat Charles Leclerc hem een beuk gaf op het rechte stuk. Toen George Russell de aanval opende in de eerste bocht, ontstond er een chaotische situatie.

De actie van Russell was namelijk nogal enthousiast, waardoor Verstappen door de uitloopzone moest gaan. Red Bull liet aan Verstappen weten dat hij de positie moest teruggeven, waarna de Nederlander dat leek te doen. Hij zette de deur open voor Russell, stuurde naar binnen en raakte de Mercedes. De gefrustreerde Verstappen kreeg een zware tijdstraf en staat nu op de rand van een schorsing.

Diskwalificatie voor Verstappen?

Oud-coureur Nico Rosberg pleitte na de race voor een diskwalificatie van Verstappen. Russell werd na de race gevraagd of de actie van Verstappen een diskwalificatie rechtvaardigde, hij was heel duidelijk en wordt geciteerd door The Guardian: "Als het echt opzettelijk was, dan absoluut."

"Je kan namelijk niet met opzet tegen een andere coureur aanrijden. We zetten ons leven op het spel. We hebben het geluk dat deze auto's veilig zijn, maar we moeten het niet als vanzelfsprekend gaan beschouwen."

Simracen

Verstappen bood later zijn excuses aan op Instagram, en stelde dat het nooit had mogen gebeuren. Of hij het met opzet deed, werd nooit echt duidelijk. Russell weet wel beter: "Het voelde heel bewust aan. Het is iets wat ik verschillende keren heb gezien in het simracen en het go-karten. Ik heb het nog nooit gezien in een race in de Formule 1. Het voelde vreemd, bizar en ik weet niet echt wat er in zijn hoofd gebeurde."