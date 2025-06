F1-kampioen eist diskwalificatie van Max Verstappen

Max Verstappen stond na afloop van de Grand Prix van Spanje in het middelpunt van de aandacht. Verstappens actie tegen George Russell zorgde voor veel kritiek, en Nico Rosberg is van mening dat de Nederlander moet worden gediskwalificeerd.

Verstappen beleefde een frustrerende middag in het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Nederlandse Red Bull-coureur stond bij de herstart op een setje harde banden, terwijl iedereen om hem heen op zachte banden stond. Bij de herstart had Verstappen een 'snap' in de laatste bocht, waarna hij werd gepasseerd door Charles Leclerc.

In de eerste bocht probeerde ook George Russell hem in te halen. Verstappen ging hierdoor van de baan, en maakte gebruik van de uitloopzone. Bij Red Bull dachten ze dat dit voor een straf zou zorgen, dus ze vroegen aan Verstappen of hij de positie wilde teruggeven. Hij reageerde woedend, leek Russell erlangs te laten en reed daarna tegen de Mercedes aan. Het leverde hem een tijdstraf van tien seconden op.

Vergeldingsactie

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg vindt de straf te mild. Hij deed tijdens de race het co-commentaar bij Sky Sports, en pleitte na afloop voor een diskwalificatie: "Het leek op een soort opzettelijke vergeldingsactie. Hij wachtte op zijn tegenstander, en ramde hem. Precies zoals hij eerder het gevoel had dat iemand hem had geramd in de eerste bocht."

Zwarte vlag

Volgens Rosberg hoort zoiets niet thuis op het circuit. De wereldkampioen van 2016 is er duidelijk over: "Dit is extreem onacceptabel, en ik denk dat het volgens de regels een zwarte vlag moet zijn, ja. Als je je tegenstander gaat opwachten, en hem vol ramt, dan is dat gewoon een zwarte vlag."

De stewards dachten daar dus anders over. Voor Verstappen was de tijdstraf een harde klap. Hij viel terug naar de tiende plaats, en is nog maar één strafpunt verwijderd van een schorsing.