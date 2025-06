F1-kampioen geeft Verstappen trap na: "Overdreven, zoals gewoonlijk"

Max Verstappen krijgt een vrachtlading aan kritiek over zich heen na zijn actie tegen George Russell in de Grand Prix van Spanje. Ook Damon Hill doet nu een duit in het zakje, en deelt een flinke sneer uit aan Verstappen.

Verstappen beleefde afgelopen weekend een frustrerende Grand Prix van Spanje. In de slotfase werd hij na de herstart de uitloopzone in geduwd door George Russell, waarna Red Bull hem vroeg om de positie terug te geven. Verstappen reageerde furieus, leek aan de opdracht te voldoen, maar gooide daarna de deur dicht toen Russell naast hem reed.

Ze raakten elkaar, en de stewards grepen hard in. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden. Daarnaast kreeg hij drie strafpunten, waardoor hij nu op de rand van een schorsing staat.

Gewond dier

Het leverde Verstappen veel kritiek op, vooral Britse analisten waren niet te spreken over zijn actie. Oud-coureur Damon Hill deelt zijn kritiek in een serie posts op X. De wereldkampioen van 1996 feliciteert eerst racewinnaar Oscar Piastri, om daarna naar Verstappen te wijzen: "Red Bull met alles wat ze hebben. Maar net als een gewond dier, zijn ze gevaarlijk om te benaderen. De titelstrijd gaat verder, lange weg te gaan. Drama gegarandeerd!"

Overdreven actie

Een fan vraagt Hill daarna of de move van Verstappen op Russell hem ergens aan deed denken. Het is een verwijzing naar de duels van Hill met Michael Schumacher, en de Brit reageert er zeer fel op: "Het was een beetje ondoordacht. Misschien dacht hij dat hij genoeg had gedaan om aan het 'teruggeven van de plek'-gedeelte te voldoen? De rest was overdreven. Zoals gewoonlijk."

Na afloop van de Grand Prix wilde Verstappen niet reageren op het moment. Eén dag later bood Verstappen op Instagram zijn excuses aan, en liet hij weten dat dit nooit had mogen gebeuren.