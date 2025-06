Alle alarmbellen gaan af bij Red Bull: "Het is niet goed genoeg voor Max"

Het team van Red Bull Racing heeft een wisselvallige triple header achter de rug. Teamadviseur Helmut Marko baalt als een stekker, en hij trekt een zeer pijnlijke conclusie over de performance van zijn team. McLaren is simpelweg beter.

Red Bull hoopt in deze triple header het gat met de McLarens te verkleinen. Bij de Oostenrijkse renstal hadden ze hun hoop gevestigd op hun updates en de nieuwe technical directive. In Imola begon Red Bull goed en kwam Max Verstappen als winnaar over de streep. Hij was simpelweg sneller dan de McLarens, en bij Red Bull hadden ze goede hoop voor de rest van de triple header.

In de krappe straten van Monaco speelde Verstappen echter een bijrol, en kon hij niets doen om de McLarens echt achter zich te houden. Afgelopen weekend in Spanje ging de nieuwe technical directive gelden, maar McLaren bleef oppermachtig. Toto overmaat van ramp ging Verstappen te ver in zijn duel met George Russell, waardoor hij een tijdstraf kreeg en terugviel naar de tiende plaats.

Pijnlijke conclusie

Red Bull-adviseur Helmut Marko trok na afloop van de Spaanse Grand Prix een pijnlijke conclusie tegen de Duitse tak van Sky Sports: "Het is niet alleen goed genoeg voor Max. Het is ook niet genoeg voor onze standaarden. We hebben gewoon een auto nodig die, net als McLaren, eerst snelheid heeft en dan meer balans."

"Dat wil zeggen dat hij makkelijker te besturen is en dat hij ook beter is voor de banden. Daar werken we nu hard aan. We hebben zeker vooruitgang geboekt, maar niet in de mate die nodig is om McLaren te kunnen verslaan."

Enorme achterstand

De achterstand op McLaren is momenteel zeer groot. In de strijd om de wereldtitel staat Verstappen derde met 137 WK-punten achter zijn naam. McLaren-coureur Oscar Piastri voert het kampioenschap aan met 186 punten, terwijl Lando Norris 176 punten bij elkaar heeft gereden.