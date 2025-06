Verstappen biedt intern excuses aan na controversiële beuk aan Russell

Max Verstappen speelde afgelopen weekend een negatieve hoofdrol in de Grand Prix van Spanje. De Nederlander clashte met George Russell, waar hij vandaag zijn excuses voor aanbod. Volgens Christian Horner bood Verstappen gisteravond al intern zijn excuses aan.

Verstappens problemen ontstonden na de Safety Car. De Nederlander reed rond op harde banden, terwijl zijn concurrenten reden op snellere zachte banden. Na een frustrerend moment met Charles Leclerc, vocht Verstappen een fel duel uit met Mercedes-coureur George Russell.

Opvallend moment met Russell

Verstappen werd in de eerste bocht van de baan geduwd, ging door de uitloopzone en kwam weer voor Russell de baan op. Bij Red Bull dachten ze dat Verstappen een straf zou krijgen voor dit moment, dus vroegen ze hem om de positie terug te geven aan Russell.

Verstappen reageerde woest, maar leek toch aan de opdracht te voldoen. Hij maakte netjes ruimte, maar toen Russell langszij kwam, gooide hij de deur dicht. De twee coureurs raakten elkaar, en Russell schrok zich een hoedje. De stewards grepen in en gaven Verstappen een tijdstraf van tien seconden.

Interne excuses

Na de race wilde Verstappen geen 'sorry' zeggen voor zijn moment met Russell. Eén dag later kwam daar verandering in, en bood Verstappen uitgebreid zijn excuses aan in een bericht op Instagram.

Op datzelfde Instagram komt nu ook Red Bull-teambaas Christian Horner met een statement over de race: "De Safety Car kwam voor onze strategie op het slechtst mogelijke moment. We moesten kiezen; buiten blijven op oude banden of gokken op een verse set harde banden. Achteraf is het makkelijk praten, maar op basis van informatie die we hadden, namen we de beste beslissing."

"Het uiteindelijke resultaat was frustrerend, want het leek een zekere podiumplaats te worden voor Max en het waren goede punten voor het kampioenschap. Max bood in de debrief zijn excuses aan voor het incident met Russell. De Safety Car verpestte ook de race van Yuki. Hij had anders zeker kans gemaakt op punten als je kijkt naar zijn opmars."