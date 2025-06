Red Bull-teambaas Horner reageert woest op absurd gerucht over Max Verstappen

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor de nodige ophef in Spanje. Zijn opvallende actie tegen George Russell leverde hem veel kritiek op. Ralf Schumacher suggereerde dat Verstappen expres zijn straf pakte, maar Christian Horner stelt dat dit pure onzin is.

Verstappen had het zwaar na de herstart in de Grand Prix van Spanje. De Nederlander reed op harde banden, terwijl al zijn concurrenten beschikten over zachte banden. Na een foutje in de laatste bocht werd hij gepasseerd door Charles Leclerc, en Russell zag ook een kans om hem in te halen.

De Britse Mercedes-coureur was iets te enthousiast in de eerste bocht, waardoor Verstappen door de uitloopzone moest gaan. Aan de pitmuur van Red Bull ontstond onrust, en ze riepen tegen Verstappen dat hij zijn plek moest teruggeven. Hij reageerde furieus, leek aan de opdracht te voldoen en ramde de Mercedes van Russell. Even later liet hij de Brit er wel langs.

Bijzondere theorie van Schumacher

Voor deze bizarre actie kreeg Verstappen een tijdstraf van tien seconden, waardoor hij terugviel naar de tiende plaats. Oud-coureur Ralf Schumacher suggereerde na de race dat Verstappen expres als tiende wilde finishen. Volgens de Duitser zou hij hierdoor gebruik kunnen maken van een clausule in zijn contract, waardoor hij eerder kan vertrekken bij Red Bull.

Horner bijt van zich af

Red Bull-teambaas Christian Horner reageerde fel toen hij hoorde van deze woorden van Schumacher. De Britse teambaas kan daar helemaal niets mee, en verwijst het naar het rijk der fabelen.

Als hij door het Duitse Bild wordt geconfronteerd met de uitspraken van Schumacher, reageert Horner heel fel: "Deze theorie is echt de grootst mogelijke onzin. Zoiets stoms heb ik al heel erg lang niet meer gehoord. Max is echt door en door een race. Hij wil altijd winnen en zou zich nooit zo op deze manier gaan gedragen."