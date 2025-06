'Stroll kreeg woede-uitbarsting en schold personeel uit na problemen in Spanje'

Aston Martin-coureur Lance Stroll kon afgelopen weekend niet deelnemen aan de Spaanse Grand Prix. Hij moest afhaken vanwege een oude blessure, maar volgens de BBC zou hij na afloop van de kwalificatie zich ook hebben misdragen in de pitbox.

Het team van Aston Martin maakte op zaterdagavond bekend dat Stroll niet kon racen. Na de kwalificatie werd duidelijk dat hij te veel last had van een oude blessure in 2023. Hij raakte begin dat jaar gewond bij een fietsongeval, en de pijn aan zijn pols en zijn hand is in de afgelopen zes weken teruggekomen.

Na de kwalificatie werd de pijn erger, en werd er na medisch advies besloten om niet te racen. Het is niet bekend of Stroll over twee weken kan deelnemen aan de Canadese Grand Prix. Als hij niet kan racen, dan lijkt Felipe Drugovich in te stappen. Volgens meerdere geruchten zou hij dan de 24 uur van Le Mans overslaan, die in datzelfde weekend wordt verreden.

Wangedrag

De zaak van Stroll blijft echter geheimzinnig. Veel mensen vroegen zich af waarom Stroll niet voor de kwalificatie besloot zich terug te trekken, dan had Aston Martin immers met twee auto's kunnen deelnemen aan de Grand Prix.

Volgens BBC Sport ging Stroll door het lint na zijn eliminatie in Q2. De Britse omroep meldt dat Stroll apparatuur in de garage zou hebben beschadigd, en dat hij teammedewerkers zou hebben uitgescholden. Volgens de BBC zijn de verhalen wel tegenstrijdig, een andere bron in het team zou namelijk hebben gezegd dat er iets kapot was gegaan.

Aston Martin bevestigt boosheid van Stroll

Een woordvoerder van Aston Martin erkende bij de BBC dat Stroll boos was. Volgens de woordvoerder zouden de blessure en de woede los van elkaar staan, het team stelt dus dat Stroll zich hier niet heeft geblesseerd.

Stroll moest in 2023 al eens zijn excuses aanbieden aan de FIA, nadat hij zich in Qatar had misdragen. Na de kwalificatie had hij daar zijn trainer een duw gegeven.