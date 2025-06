Horner hekelt 'sensatiezoeker' Rosberg na opvallende claim over Verstappen

De actie van Max Verstappen in de slotfase van de Grand Prix van Spanje zorgde afgelopen weekend voor veel controverse. Nico Rosberg stelde dat Verstappen moest worden gediskwalificeerd, maar Christian Horner is niet gediend van deze uitspraken van de Duitse oud-coureur.

Verstappen kreeg na afloop van de Spaanse Grand Prix veel kritiek voor zijn moment met George Russell. In de slotfase van de race werd Verstappen de uitloopzone in gedwongen door Russell, waarna Red Bull hem vroeg om de positie terug te geven. Verstappen reageerde furieus, maar leek zijn plekje wel terug te geven aan Russell.

Toen Russell in het gaatje dook, gooide Verstappen uit het niets de deur dicht. Ze raakten elkaar, en Verstappen kreeg een forse tijdstraf van tien seconden. Door zijn actie is Verstappen nu ook zeer dicht bij een schorsing. Na afloop van de race kreeg hij veel kritiek, maar Verstappen lijkt daar niet wakker van te liggen.

Rosberg pleit voor een schorsing

Oud-wereldkampioen Nico Rosberg verzorgde in Spanje het co-commentaar bij de Britse zender Sky Sports. In de uitzending riep Rosberg dat Verstappen de zwarte vlag moest krijgen, wat betekent dat een coureur moet worden gediskwalificeerd. Ook na de race bleef Rosberg bij zijn standpunt, en was hij zeer kritisch op het gedrag van Verstappen.

Horner en Verstappen reageren

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner verscheen op zijn beurt niet voor de camera's van Sky Sports. Toen hij even later in de paddock werd geconfronteerd met de opmerkingen van Rosberg, reageerde hij duidelijk bij de internationale media: "Nico is behoorlijk sensationeel in de manier waarop hij commentaar levert, dus laten we het daar maar bij laten."

Ook Verstappen werd geconfronteerd met de uitlatingen van Rosberg. De Nederlandse regerend wereldkampioen leek zich er niet zo druk om te maken: "Ja, dat is zijn mening. Iedereen mag zijn mening ergens over hebben."