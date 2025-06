Verstappen klaar met Russell: "Zal volgende keer tissues meenemen"

Max Verstappen en George Russell zijn even geen goede vrienden van elkaar. Ze raakten elkaar op bizarre wijze in Spanje, en Russell bekritiseerde zijn Nederlandse rivaal. Verstappen is daar niet van gediend, en stelt dat hij de volgende keer tissues meeneemt.

Verstappen kende een slechte herstart in Spanje. Hij reed op nieuwe harde banden, maar daar had hij geen grip op. Hij had een snap in de laatste bocht, waardoor hij werd ingehaald door Charles Leclerc. Vervolgens kreeg hij het ook aan de stok met Russell, waarna ze elkaar raakten toen Verstappen te horen kreeg dat hij de Brit erlangs moest laten. Verstappen kreeg hiervoor een zware straf.

Verstappen gaat tissues meenemen

Russell reageerde na afloop van de race furieus. De Mercedes-coureur stelde dat hij nog nooit zo'n actie had gezien. Daarnaast gaf hij ook aan dat Verstappen hiermee een slecht voorbeeld geeft aan jonge coureurs, en dat het niet thuishoort in de sport.

Na afloop werd Verstappen door de internationale media geconfronteerd met de uitspraken van Russell. Hij was niet gediend van de woorden van de Brit: "Oké, dan zal ik de volgende keer tissues meenemen. Hij heeft zijn kijk erop, ik heb de mijne. Maar het is beter om ons gewoon op de race te focussen. Die ging best prima, tot de Safety Car."

Veel frustraties

Verstappen is vooral niet blij met het einde van de race. Dat mag iedereen weten: "Op het rechte stuk botste iemand al op mij. Toen gebeurde dat opnieuw in bocht 1. Daarna zei het team dat ik de positie moest teruggeven. Maar ik denk dat het grootste probleem zit in de standaarden voor het racen, wat wel en niet mag."

"Het is allemaal niet heel vanzelfsprekend, en dat is heel frustrerend. Soms pakt het goed uit voor je, soms niet, en vandaag werkte dat in mijn nadeel."