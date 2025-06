Russell slaat terug naar Verstappen: "Hij crashte in mij!"

George Russell is vierde geëindigd in de Grand Prix van Spanje. De Brit begon op de vierde plek en eindigde daar dan ook. Hij greep net naast het podium. Russell had op het einde een moment met Max Verstappen.

Russell moest voor gelaten worden door Max Verstappen na een eerder moment. Verstappen deed echter alsof hij Russell erlangs liet, maar reed daarna tegen hem aan. De Nederlander ontving voor zijn actie een 10-seconde-penalty.

'Ik werd aangereden'

F1TV vroeg aan de Mercedes-coureur of hij zijn perspectief van het contact wilde vertellen: "Mijn perspectief was dat ik werd aangereden. Ik weet niet echt waarom of wat de gedachte erachter was. Uiteindelijk was ik blij dat ik doorreed met weinig schade en uiteindelijk strafte het hem veel meer dan mij." George Russell zei echter op de boordradio wel dat hij flink wat schade had.

De Brit heeft geen oren om het op te lossen met de Nederlander. De interviewer vroeg aan de Brit of hij er met Verstappen over ging praten en of hij verder tevreden is met zijn race: "Niet echt", zegt de Brit over het uitpraten met Verstappen. "Ik bedoel, verrast het je met voor de goede orde, je schudt je hoofd, dus voor de kijkers. Kijk, zo gaat Max racen."

Blij met resultaat

"Zoals ik al zei, hij zat in P4. Ik zat in P5. Ik eindigde op P4. Hij eindigde op P10. Dus van mijn kant ben ik blij dat ik de race heb uitgereden. Ik weet niet zeker wat hij dacht, want hij heeft zichzelf en zijn team veel punten gekost. Dus een gesprek is niet echt nodig."

Russell staat momenteel nog steeds op de vierde plaats in het rijderskampioenschap. Hij staat nu 26 punten achter Max Verstappen. Mercedes is echter een plek op de constructeursranglijst gedaald. Ferrari heeft ze ingehaald.