Geblesseerde Stroll krijgt alsnog een waarschuwing van de FIA

Het team van Aston Martin kwam gisteravond met groot nieuws. Lance Stroll heeft te veel last van een oude blessure, waardoor hij niet kan racen. Toch moest Aston Martin zich nog melden bij de stewards, en daar werd een waarschuwing uitgedeeld aan Stroll.

Vlak na de kwalificatie in Spanje werd duidelijk dat Lance Stroll moest vrezen voor een zware straf. Hij na zich na zijn uitschakeling in Q2 niet gemeld bij het verplichte weegmoment. Dit is een zware overtreding, en normaal gesproken volgt er dan ook een ingrijpende straf. De stewards kwamen gisteravond echter niet met een beslissing, en al snel bleek waarom.

Stroll mag vanwege medische redenen niet deelnemen aan de race. Hij heeft te veel last van zijn pols en zijn hand, wat het gevolg is van een oude blessure uit 2023. Toch moest het team zich vandaag bij de stewards voor het feit dat Stroll het weegmoment na de kwalificatie heeft gemist.

Feiten zijn duidelijk

Volgens de stewards staat het vast dat Stroll dit moment heeft overgeslagen. De stewards hebben het beeldmateriaal van de pitbox bekeken, en daardoor konden ze vaststellen dat Stroll de pitbox via de achterzijde verliet. Dit is in strijd met de regels, aangezien de coureurs door de pitlane naar de weegbrug moeten lopen na hun uitschakeling in de kwalificatie.

Stroll werd hierom opgeroepen door de stewards, maar Aston Martin maakte duidelijk dat hij niet kon komen vanwege een medisch probleem. De stewards besloten daarop om het verhoor uit te stellen, en vanochtend volgde er alsnog een bijeenkomst.

Brief van Stroll

Volgens de stewards overhandigde de vertegenwoordiger van Aston Martin vanochtend twee documenten aan de stewards. Het ging om een medisch rapport en een brief van Stroll. De Canadees gaf in zijn brief aan dat hij vanwege zijn blessure niet naar de weegbrug was gegaan.

De stewards begrijpen de reden van de Stroll om het weegmoment over te slaan. Ze vinden het dan ook onnodig om een zware straf uit te delen, aangezien Stroll niet kan racen. Toch geven ze aan dat het een zware overtreding is, en ze geven daarom een waarschuwing aan het team.