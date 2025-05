Marko opvallend positief: "Zijn een stap dichter bij McLaren gekomen"

Het team van Red Bull kende vandaag een kwalificatie met twee gezichten in Spanje. Max Verstappen noteerde de derde tijd, terwijl Yuki Tsunoda niet verder kwam dan de laatste tijd. Na afloop klonk teamadviseur Helmut Marko opvallend tevreden.

Voorafgaand het weekend had Marko goede hoop. De Oostenrijker hoopte dat Red Bull het gat met de McLarens kon dichten, en op de vrijdag was hij positief. Zaterdagochtend bleek echter dat de McLarens heel erg snel waren, en in de kwalificatie was dat niet anders. Verstappen was the best of the rest en kon zich ook niet mengen in de strijd om de pole position.

Marko ziet positieve signalen

De derde tijd van Verstappen zorgde wel voor een goed gevoel bij Marko. Na afloop van de kwalificatie sprak hij zich opvallend optimistisch uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "De balans was deze keer veel bevredigender. Het is gewoon zo dat hoe zachter de banden zijn, hoe minder grip we hebben. En hoe los je dat op? Dat weet ik nog niet. Maar over het algemeen zijn we een stap dichter bij McLaren gekomen."

Marko ziet het zonnig in, al weet hij ook wel dat McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris waarschijnlijk zullen gaan uitmaken wie er met de zege naar huis gaat.

Kansen in de race?

Hij is dan ook niet heel optimistisch over de kansen van Verstappen en Red Bull in de Spaanse Grand Prix van morgen. Als hij hiernaar wordt gevraagd, is Marko duidelijk: "Voor de race kunnen we niet optimistisch zijn... Maar een podium moet op zijn minst mogelijk zijn."

Verstappen start op de derde plaats, en de Nederlander heeft dit seizoen al eerder bewezen dat hij met een goede start heel erg ver kan komen. De McLarens zullen hun positie echter wel stevig gaan verdedigen in de race.