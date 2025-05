Felle Marko ontkent geruchten over Red Bull-toekomst van Verstappen

Het gaat dit raceweekend in Spanje weer veelvuldig over de toekomst van Max Verstappen. Volgens meerdere verhalen zouden de komende races bepalend zijn voor zijn toekomst. Red Bull-adviseur Helmut Marko reageert zeer fel op deze opvallende geruchten.

Het is geen geheim dat er in het contract van Verstappen bij Red Bull meerdere exit clausules staan. Volgens de geruchten zou Verstappen bij Red Bull blijven als hij na de Oostenrijkse Grand Prix nog in de top vier zou staan. De verhalen over deze exit clausule gingen als een lopend vuurtje, maar het lijkt erop dat de waarheid in het midden blijft liggen.

Felle reactie van Marko

Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft namelijk aan dat er helemaal niks van klopt. Bij F1-Insider reageerde Marko op de geruchten: "De verhalen zijn onzin, want het is allemaal onjuist." Verstappens toekomst lijkt dus nog open te liggen.

Marko maakt duidelijk hoe de zaak er volgens hem uit ziet: "Er is wel een clausule, maar het is een contractueel gegeven en daarom heel vertrouwelijk." Wat als Verstappen wil vertrekken? "Dan wordt het ingewikkeld. Dietrich Mateschitz zei altijd dat je mensen die willen vertrekken niet moet tegenhouden. We moeten er gewoon voor zorgen dat hij geen reden heeft om te willen vertrekken."

Manager blijft geheimzinnig over updates

Het raceweekend in Spanje is dan ook belangrijk voor zijn toekomst. Het is de plek waar moet blijken of de recente updates hun werk doen. Verstappens manager Raymond Vermeulen wordt ook naar de verhalen gevraagd, en bij F1 Insider blijft hij er vaag over: "We zullen de waarheid in Barcelona zien."

Red Bull hoopt dit weekend in Spanje om de overwinning te kunnen strijden. In de derde vrije training op zaterdag zag het er echter niet goed uit voor Verstappen. Hij moest bijna een seconde toegeven op de snelste tijd van McLaren-coureur Oscar Piastri.