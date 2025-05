Gasly overwoog Champions League-finale te bezoeken tijdens raceweekend

Alpine-coureur Pierre Gasly focust zich vandaag niet alleen op de kwalificatie in Spanje. Zijn favoriete voetbalclub Paris Saint-Germain speelt vandaag namelijk de finale van de Champions League, en Gasly heeft zelfs onderzocht of het mogelijk was om bij die wedstrijd aanwezig te zijn.

Gasly heeft zijn liefde voor Paris Saint-Germain nooit onder stoelen of banken gestoken. Het is voor hem dan ook een spannende dag, want hij hoopt dat zijn club vandaag het Italiaanse Internazionale verslaat in de Champions League-finale. Gasly heeft in Racing Bulls-coureur Isack Hadjar een mede-fan gevonden, en ze zitten vanavond dan ook samen voor de televisie.

Vlucht naar München?

Als het aan Gasly had gelegen, hadden ze in het stadion München gezeten. In Spanje laat hij aan de internationale media weten dit plan te hebben onderzocht: "We gaan samen kijken, ik heb zelfs gezocht naar vluchten naar Duitsland!"

Dit bleek echter niet haalbaar te zijn, dus heeft hij wat afgesproken met Hadjar: "We gaan het samen kijken, dat hebben we al afgesproken. Dat gaan we doen in het hotel, met nog wat andere mensen erbij. Hopelijk hebben we niet alleen zondag na de race, maar zaterdag na het voetbal ook al wat te juichen."

Gasly is groot fan

Als Gasly de kans heeft, is hij aanwezig bij de wedstrijden. Hij gaat enthousiast verder over zijn passie: "Ik ben al 24 jaar supporter van Paris Saint-Germain, al sinds ik klein was. Dit is misschien we de beste kans ooit voor de club om de Champions League te winnen. Iedereen is daarvan doordrongen, de verwachtingen zijn hoog en de druk ook, in heel Frankrijk."

Gasly heeft in ieder geval een goed gevoel over de wedstrijd die vanavond wordt gespeeld in München: "Ik ken een paar spelers best wel goed, het is echt mijn club. Laten we hopen dat het lukt."