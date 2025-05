George Russell staat open voor komst Max Verstappen naar Mercedes

De toekomst van Max Verstappen is nog altijd het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Mercedes-teambaas Toto Wolff zou nog altijd interesse hebben in Verstappen, en George Russell kan dat heel goed begrijpen.

In de afgelopen dagen ging het veelvuldig over de toekomst van Max Verstappen. Volgens meerdere geruchten zouden zijn plannen voor 2026 bijna rond zijn, omdat hij volgens één van zijn exit clausules in de zomer in de top vier zou moeten staan. Dat heeft hij bijna bereikt, waardoor een vertrek bij Red Bull vrijwel uitgesloten zou zijn.

Op vrijdagavond meldde De Telegraaf dat de zaak er iets anders uit zag. De verhalen over de exit clausules zouden niet kloppen, en Mercedes-teambaas Wolff zou Verstappen nog steeds naar zijn team willen halen. Mercedes heeft het contract van George Russell nog altijd niet verlengd, en de interesse in Verstappen zou daar ook een rol bij spelen.

Russell begrijpt Mercedes

Russell ergert zich niet aan deze verhalen. Sterker nog, bij Mundo Deportivo toont hij begrip voor de situatie: "Dat heeft niks te maken met een gebrek aan respect, nee. Het feit is dat er twee zitjes zijn bij een Formule 1-team. Ik heb al gezegd dat ik er geen probleem mee zou hebben om de teamgenoot van Max te zijn."

Russell zou het heel erg goed begrijpen als Mercedes Verstappen vast gaat leggen: "Waarom zou een team Max Verstappen niet willen hebben? Als ik Toto was en voor twee stoeltjes uit alle beschikbare coureurs kon kiezen, dan zou ook ik voor Verstappen en mezelf gaan."

Keuze voor andere teams

Russell wijst daarna naar andere teams: "Als ik namens Ferrari zou mogen kiezen, dan zou ik voor Verstappen en Charles Leclerc gaan. McLaren zou dan waarschijnlijk Verstappen kiezen en... Hier wordt het misschien wat moeilijker! Maar je hebt dan Norris of Piastri."

"Maar als in 2026 elk team zijn coureurs zou kunnen kiezen, dan zou Max de eerste keus zijn voor elk team. Dat is niet respectloos. Het is gewoon de realiteit."