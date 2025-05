'Toto Wolff wil Max Verstappen naar Mercedes halen'

De kans is groot dat Max Verstappen ook in 2026 voor het team van Red Bull Racing rijdt. Mercedes-teambaas Toto Wolff lijkt echter niet te hebben opgegeven, en flirt nog steeds met Verstappen. De Oostenrijker realiseert zich waarschijnlijk ook dat het een lastige zaak gaat worden.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar toch was zijn toekomst in de afgelopen maanden onzeker. De prestaties van Red Bull vielen tegen, en de frustratie begon te groeien. Verstappen leek zich echter weinig zorgen over zijn toekomst te maken, en stelde eerder dat de komende races belangrijk zouden worden voor zijn toekomst.

Exit clausule

In Spanje lekte uit dat één van de exit clausules in het contract van Verstappen snel kan worden weggestreept. Als hij in de zomer in de top vier zou staan, dan zou hij volgens deze verhalen niet meer weg kunnen gaan.

Volgens De Telegraaf ligt dit echter anders. De krant meldt vanavond dat verhalen die suggereren dat Verstappen niet meer weg kan bij Red Bull als hij rond de Grand Prix van Oostenrijk in de top vier staat, kunnen worden afgedaan als onzin.

Verstappen heeft geen haast

Volgens De Telegraaf heeft Verstappen geen haast, en zal hij de komende periode gaan gebruiken om een beslissing te nemen over zijn toekomst. De kans blijft echter heel erg groot dat Verstappen gewoon bij Red Bull blijft.

Verstappen zou niet de enige zijn die rustig aan doet met een toekomstkeuze. Volgens De Telegraaf flirt Mercedes-teambaas Toto Wolff namelijk nog steeds met Verstappen. Hij zou zich echter ook beseffen dat het lastig gaat worden, en dat Verstappen nergens heengaat. Als dat gebeurt, dan zou Mercedes doorgaan met George Russell en Andrea Kimi Antonelli.

Waar kan Russell heen?

Mercedes heeft het contract van Russell echter nog steeds niet verlengd. Ze lijken echter geen haast te hebben, ook omdat Russell verder geen serieuze opties zou hebben. Mocht Verstappen vertrekken, dan lijkt Red Bull de enige mogelijkheid te zijn voor Russell.

Het feit dat Wolff de hoop op Verstappen nog niet helemaal heeft opgegeven, is opvallend. De geruchten zullen voorlopig nog niet verdwijnen, maar voor nu ligt de focus van de hoofdrolspelers op het weekend in Spanje.