“Christian Horner lacht geruchten over spectaculaire overstap naar Ferrari weg”

Red Bull-teambaas Christian Horner werd in de afgelopen week in verband gebracht met een spectaculaire overstap naar Ferrari. De Brit heeft daar echter geen zin in, en geeft aan dat hij gewoon bij Red Bull Racing blijft werken.

Het Duitse medium Bild kwam eerder deze week met opmerkelijk nieuws naar buiten. Ze meldden dat het team van Ferrari een hengeltje uit had gegooid naar Horner. Ze zouden hem hebben gevraagd of hij open zou staan voor een overstap naar Maranello. Frédéric Vasseur is nu nog de teambaas van Ferrari, maar de top van het team zou niet tevreden zijn met de huidige situatie.

Speculatie is normaal

Horner werd tijdens de persconferentie voor teambazen geconfronteerd met de geruchten: "Het is natuurlijk altijd heel vleiend als je in verband wordt gebracht met andere teams, maar mijn commitment ligt voor honderd procent bij Red Bull. Dat is altijd zo geweest en dat zal voor de lange termijn zeker ook zo blijven."

"In deze business is er altijd veel speculatie over mensen die ergens vandaan komen of mensen die ergens heen kunnen gaan. Maar mensen binnen het team weten precies wat de situatie precies is."

Grappen met Briatore

Red Bull-teambaas Horner zat tijdens de persconferentie naast Alpine-adviseur Flavio Briatore. Grappend stelt hij dat het voor hem ook veel te lastig is om de voertaal bij Ferrari onder de knie te krijgen: "Mijn Italiaans is nog slechter dan het Engels van Flavio, dus hoe zou dat moeten werken?"

Horner probeert zich te focussen op zijn werkzaamheden bij Red Bull. De Brit heeft al sinds 2005 de leiding over het team uit Milton Keynes. Het team van Red Bull kende vandaag een redelijke vrijdag in Spanje, waar Max Verstappen in beide vrije trainingen een klein beetje tijd moest toegeven op de snelste rondetijden van de McLarens.