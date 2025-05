Het team van Ferrari is niet op de gewenste manier aan het seizoen begonnen. De ontevredenheid bij de Italiaanse renstal begint te groeien, en het lijkt erop dat de top van het team om zich heen kijkt. Ze zouden Red Bull-teambaas Christian Horner hebben benaderd voor een mogelijke overstap.

Ferrari beschikt dit jaar met Lewis Hamilton en Charles Leclerc over twee absolute topcoureurs. Ze wilden een gooi doen naar de wereldtitels, maar na acht races kan worden geconcludeerd dat de achterstand te groot is. Op twee podiumplekken van Leclerc en een sprintzege van Hamilton na heeft Ferrari nog niets gepresteerd.

Toekomst van Vasseur onzeker

Volgens de Duitse krant Bild zou de top van Ferrari ontevreden zijn. Kopstuk John Elkann is volgens de krant niet blij met de prestaties, en er zouden twijfels bestaan over de positie van teambaas Frédéric Vasseur. De betere resultaten in Imola en Monaco zouden voor iets meer rust hebben gezorgd, maar dat neemt niet weg dat Ferrari om zich heen zou hebben gekeken.

Ferrari zoekt contact

Volgens Bild zou Ferrari enkele weken geleden mondeling contact hebben gezocht met Red Bull-teambaas Christian Horner. De Brit werkt sinds 2005 voor Red Bull, en werd in het verleden wel vaker in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Maranello. De Duitse krant stelt dat Ferrari nu weer een hengeltje heeft uitgegooid, maar Horner hapt niet toe.

Geen interesse

Het lijkt er namelijk niet op dat Horner de overstap wil maken, zo meldt Bild. Volgens de krant wil Horner Red Bull helemaal niet gaan verlaten. Hij zou zich niet kunnen voorstellen om voor een ander team in de Formule 1 te werken.

Verschillen worden kleiner

Ferrari moet in ieder geval op zoek gaan naar een oplossing voor de huidige problemen. Ze staan slechts vierde in het constructeurskampioenschap, maar ze hebben in de afgelopen weken het gat met de concurrentie wel gedicht. Ze staan op 142 WK-punten, terwijl concurrenten Red Bull (143 punten) en Mercedes (147 punten) geen grote voorsprong meer hebben.

Bij Ferrari willen ze echter om de wereldtitels vechten. De voorsprong van McLaren is zeer groot, en Ferrari kan vooralsnog alleen maar dromen van een zege.