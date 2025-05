De tweede vrije training van het weekend in Spanje zit erop. In deze sessie werd de snelste gereden door Oscar Piastri. De tweede tijd werd neergezet door George Russell, terwijl Max Verstappen de derde tijd noteerde in deze laatste training van de vrijdag.

Onder het Spaanse zonnetje ging de tweede vrije training van start. In de pitlane stond dit keer geen rij auto's te wachten, maar toen de lichten op groen schoten kwamen de meeste coureurs direct naar buiten. Het werd ineens druk in de pitlane, waardoor sommige coureurs moesten opletten dat ze geen grote foutjes maakten.

Ook Esteban Ocon en Alexander Albon kwamen ook weer de baan op, in de eerste vrije training hadden ze hun auto uitgeleend aan rookies. Max Verstappen wachtte op zijn beurt vier minuutjes voordat hij het asfalt betrad.

Prachtige pirouette van Bearman

De Nederlander begon goed aan de sessie, en kon in zijn eerste rondjes de McLarens aardig bijhouden. Het ging echter niet helemaal naar wens, want in een ander rondje had hij een klein momentje waardoor hij kort naast de baan belandde.

Ook Oliver Bearman kende een momentje, al wat het bij hem meer een moment. De Britse Haas-coureur verloor op hoge snelheid de macht over het stuur, spinde, maar hield de wagen nog redelijk onder controle. Hierdoor kon hij wel zijn weg vervolgen, al wilde Haas eerst de vloer controleren.

Snelle stoelwissel voor Stroll

Lance Stroll voelde zich ook niet helemaal op zijn gemak. De Canadese Aston Martin-coureur klaagde over een onverstaanbaar probleem, maar eenmaal aangekomen in de pitstraat werd duidelijk wat er aan de hand was. Stroll stapte snel uit, waarna zijn teams in een recordtempo zijn stoeltje verwisselden.

Op het moment dat Stroll naar binnenkwam, kwam George Russell naar buiten op de zachte band. Voor hem was het zijn eerste run op de softs, en het zag er meteen goed uit voor de Britse Mercedes-man.

Klagende coureurs & snelle coureurs

Ook de andere topcoureurs kwamen rond dit moment de baan op met de banden met de rode wangen. Niet voor iedereen verliepen de rondjes naar wens. Yuki Tsunoda voelde zich niet op zijn gemak in zijn Red Bull, terwijl Lewis Hamilton aan Ferrari liet weten dat de auto haast niet te besturen was.

Maar niet iedereen kampte met problemen, want bijvoorbeeld Verstappen zag er best snel uit. De regerend wereldkampioen reed een identieke tijd als Lando Norris, maar dat was in die run niet goed genoeg voor de snelste tijd. Oscar Piastri en Russell waren namelijk nipt sneller.

Ferrari heeft het zwaar

Bij Ferrari leken ze meer tijd te moeten toegeven. De klagende Hamilton was in zijn eerste snelle ronde slechts elfde, terwijl Leclerc er nog wel een vijfde tijd uit kreeg. De Monegask had echter wel een achterstand van een halve seconde, hij klaagde dat hij weinig kon leren van zijn run aan het einde van de sessie. Voor de Italiaanse renstal is er dus nog werk aan de winkel.

Verder was het een sessie zonder al te veel grote problemen. De meeste coureurs konden hun rondjes draaien zonder dat ze tegen reusachtige problemen aanliepen. In de slotminuten van de training ergerde Verstappen zich aan Charles Leclerc, die in de weg reed.