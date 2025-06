Piastri accepteert excuses van Norris: "Ben blij dat we van McLaren mogen vechten"

Oscar Piastri en Lando Norris raakten elkaar vandaag in de slotfase van de Grand Prix van Canada. Norris nam alle schuld op zich, en Piastri accepteerde de excuses van zijn teamgenoot. Hij kon door zijn crash zijn leiding in het wereldkampioenschap uitbreiden.

In de slotfase van de Grand Prix van Canada kwam Norris steeds dichter en dichter in de buurt van de auto van zijn teamgenoot. Hij haalde Piastri in in de hairpin, en leek zich daarna te mogen opmaken voor een jacht op de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli. Piastri sloeg echter snel terug, waardoor Norris nogmaals de aanval opende.

De Brit dook in een gat dat niet bestond, en raakte de auto van Piastri én de pitmuur. Hierdoor was de schade aan de McLaren groot en moest Norris opgeven. Hij ging direct diep door het stof, en zei sorry tegen alles en iedereen in een papajakleurig T-shirt.

Niet ideaal

Piastri accepteerde de excuses toen hij zich meldde bij Sky Sports: "Dit is natuurlijk niet ideaal, maar ik heb het incident nog niet teruggezien. Ik weet dus niet wat er precies is gebeurd. Lando heeft de schuld volledig op zich genomen, dus dat is hoe het gaat. Het was best een tricky race, en de finish was niet bepaald ideaal."

Was het een eerlijke strijd?

De onderlinge strijd tussen de McLaren-coureurs verliep volgens Piastri eerlijk, tot voor de crash dan. "Ik denk van wel. Hij maakte een grote move in bocht tien, ik behield mijn plek in de chicane, en het was eigen best een eerlijk duel tot het moment plaatsvond."

"Nogmaals, ik heb het incident nog niet teruggezien. Ik denk echter niet dat er slechte bedoelingen waren, ik denk dat het heel onfortuinlijk was. Ik ga het bekijken, maar we vechten hier allebei voor de titel en ik ben dankbaar dat we mogen vechten van het team."