Verstappen weigert iets te zeggen over incident met Russell

Max Verstappen kende een prima dag op het Circuit Gilles Villeneuve. De Nederlander kwam als tweede over de streep en liep in op de McLarens. Verstappen was tevreden, maar bleef na afloop wel realistisch over zijn performance en over de Red Bull-bolide.

Verstappen reed vrijwel de hele Grand Prix achter de Mercedes van George Russell aan. In de slotfase van de Grand Prix probeerde hij de Brit nog een beetje onder druk te zetten, maar dit was een kansloze missie. Toen de Safety Car de baan op werd gestuurd vanwege de crash van de McLarens, wist Verstappen dat de tweede plaats zijn eindresultaat was.

Een positieve dag met puntjes van kritiek

Na afloop van de race gaf Verstappen bij Viaplay toe dat het een positieve dag was: "De eerste twee stints gingen niet heel erg goed. We hadden weer veel bandenslijtage. Ik denk dat we het goed hebben gedaan door die tweede plaats vast te houden. Aangezien we best vroeg naar binnenkwamen voor die stop."

Verstappen was niet over alles tevreden, en wees nogmaals naar de hoge bandenslijtage. Zuchtend gaf hij toe dat Red Bull nog steeds op veel punten te kort komt.

Incident met Russell

Verstappen schrok zich aan het einde van de Grand Prix nog wel rot. Achter de Safety Car drukte Russell ineens op de rem, waardoor Verstappen hem per ongeluk inhaalde. Het was een vreemd moment, maar de stewards openden geen onderzoek.

Verstappen begreep Russell wel, en hij probeerde bij Viaplay uit te leggen wat er aan de hand was: "Hij wilde ook tegen de Safety Car zeggen dat hij door moest rijden. Die reed namelijk om één of andere reden heel erg langzaam. Ik heb geen idee waarom hij dat deed. Toen drukte hij wat te agressief op de rem." Verstappen wilde er verder geen grote zaak van maken.